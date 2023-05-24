Пункты техосмотра начнут собирать данные о фактическом расходе топлива и энергопотреблении автомобилей
С июня этого года пункты технического осмотра начнут собирать данные о фактическом расходе топлива и энергопотреблении легковых автомобилей и микроавтобусов, которые будут передаваться в Европейскую комиссию и Европейское агентство по окружающей среде, сообщает Delfi Ärileht.
Сбор данных о фактическом расходе топлива и энергопотреблении будет применяться к транспортным средствам категории М1 или N1, впервые зарегистрированным с 1 января 2021 года и оснащенным бортовыми приборами, измеряющими расход топлива и энергопотребление.
„Цель сбора данных — защитить потребителей, чтобы представленные им данные о расходе топлива соответствовали действительности. Целью также является охрана окружающей среды“, — пояснил Карл Йоозеп Пийрфельдт, руководитель службы отдела регистрации транспортных средств Транспортного департамента. Обязательство по сбору данных вытекает из исполнительного регламента Комиссии Европейского Союза.
Сбор данных, отражающих фактические обстоятельства, является прозрачным, в результате чего у владельца транспортного средства есть возможность отказаться от их предоставления. При желании владелец транспортного средства должен четко выразить отказ на месте непосредственно перед проведением техосмотра.
Департамент транспорта один раз в год направляет агрегированные данные в Европейскую комиссию и Европейское агентство по окружающей среде, а затем удаляет дополнительно собранные данные из дорожного регистра.
Начиная с декабря 2022 года Комиссия ежегодно публикует набор обезличенных агрегированных данных по каждому производителю с разбивкой по легковым автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и грузовым автомобилям полной массой до 3500 кг, а также заряжаемым извне гибридным электромобилям той же категории. Публикуемые данные представляют собой средний расход топлива (л/100 км), средний расход электроэнергии (кВтч/100 км) и средние выбросы CO2 (г/км). Также разницу между этими данными и данными, указанными в декларации о соответствии требованиям.
Данные, касающиеся потребления топлива и энергии, уже собираются производителями, поскольку в соответствии с тем же регламентом производитель должен обеспечить доступность фактических данных о расходе топлива и энергии. Данные собираются через авторизованных дилеров производителя или авторизованную ремонтную мастерскую, в случае, если автомобиль был доставлен туда для ремонта или технического обслуживания, и в случае, если данные и так было необходимо необходимо считать с бортового устройства автомобиля для какой-либо иной цели.
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