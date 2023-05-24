Пункты техосмотра начнут собирать данные о фактическом расходе топлива и энергопотреблении автомобилей

Сбор данных о фактическом расходе топлива и энергопотреблении будет применяться к транспортным средствам категории М1 или N1, впервые зарегистрированным с 1 января 2021 года и оснащенным бортовыми приборами, измеряющими расход топлива и энергопотребление.

„Цель сбора данных — защитить потребителей, чтобы представленные им данные о расходе топлива соответствовали действительности. Целью также является охрана окружающей среды“, — пояснил Карл Йоозеп Пийрфельдт, руководитель службы отдела регистрации транспортных средств Транспортного департамента. Обязательство по сбору данных вытекает из исполнительного регламента Комиссии Европейского Союза.

Сбор данных, отражающих фактические обстоятельства, является прозрачным, в результате чего у владельца транспортного средства есть возможность отказаться от их предоставления. При желании владелец транспортного средства должен четко выразить отказ на месте непосредственно перед проведением техосмотра.

Департамент транспорта один раз в год направляет агрегированные данные в Европейскую комиссию и Европейское агентство по окружающей среде, а затем удаляет дополнительно собранные данные из дорожного регистра.

Начиная с декабря 2022 года Комиссия ежегодно публикует набор обезличенных агрегированных данных по каждому производителю с разбивкой по легковым автомобилям с двигателями внутреннего сгорания и грузовым автомобилям полной массой до 3500 кг, а также заряжаемым извне гибридным электромобилям той же категории. Публикуемые данные представляют собой средний расход топлива (л/100 км), средний расход электроэнергии (кВтч/100 км) и средние выбросы CO2 (г/км). Также разницу между этими данными и данными, указанными в декларации о соответствии требованиям.