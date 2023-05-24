Глава совета „Слава Украине“: первая часть ревизии близится к завершению

В начале марта НКО „ Слава Украине “ объявила, что закажет финансовый аудит и ревизию, чтобы выяснить надежность двух украинских партнеров по сотрудничеству. В середине апреля организация объявила о заключении договора с BDO Eesti на проведение ревизии.

Кристо Тохвер сообщил, что завершение первой части аудита близится к завершению. „Мы пока не можем сказать точное количество дней, оставшихся до результата, но надеемся на начало июня“, — сказал он. „Первая часть“ означает, что все ответы сразу получены не будут, часть из них поступит позже.