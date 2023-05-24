Новости Эстонии
24.05.2023, 12:16

Глава совета „Слава Украине“: первая часть ревизии близится к завершению

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Йоханна-Мария Лехтме и Марика Приске. Последняя сейчас также участвует в выяснении того, что будет дальше с НКО „Слава Украине“.
Йоханна-Мария Лехтме и Марика Приске. Последняя сейчас также участвует в выяснении того, что будет дальше с НКО „Слава Украине“.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

За последнюю неделю относительно деятельности „Славы Украине“ и Йоханны-Марии Лехтме появилось много новых вопросительных знаков. Председатель совета организации Кристо Тохвер сообщил, что в ближайшее время ожидается появление новой информации по финансовым вопросам.

В начале марта НКО „Слава Украине“ объявила, что закажет финансовый аудит и ревизию, чтобы выяснить надежность двух украинских партнеров по сотрудничеству. В середине апреля организация объявила о заключении договора с BDO Eesti на проведение ревизии.

Кристо Тохвер сообщил, что завершение первой части аудита близится к завершению. „Мы пока не можем сказать точное количество дней, оставшихся до результата, но надеемся на начало июня“, — сказал он. „Первая часть“ означает, что все ответы сразу получены не будут, часть из них поступит позже.

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