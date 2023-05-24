24.05.2023, 12:16
Глава совета „Слава Украине“: первая часть ревизии близится к завершению(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
За последнюю неделю относительно деятельности „Славы Украине“ и Йоханны-Марии Лехтме появилось много новых вопросительных знаков. Председатель совета организации Кристо Тохвер сообщил, что в ближайшее время ожидается появление новой информации по финансовым вопросам.
В начале марта НКО „Слава Украине“ объявила, что закажет финансовый аудит и ревизию, чтобы выяснить надежность двух украинских партнеров по сотрудничеству. В середине апреля организация объявила о заключении договора с BDO Eesti на проведение ревизии.