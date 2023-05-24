Союз автовладельцев начинает сбор подписей против автомобильного налога

„Понятно, что введение налога на автомобили не способствует „зеленому повороту“ и не заставляет людей выбирать другие транспортные средства — даже сегодня покупка автомобиля основывается на реальной потребности“, — сказал Таммерайд, отметив, что введенный налог на автомобили, вероятно, заставить владельцев хобби-автомобилей либо продать имеющиеся автомобили по дешевке, либо сдать их на металлолом. „В будущем государство больше не будет получать доход от этих автомобилей, которые придется утилизировать. Кроме того, в этом случае клиенты также лишатся отечественных ремонтных мастерских“, — сказал Таммерайд.