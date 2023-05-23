23.05.2023, 23:08
ВИДЕО | В Таллинне столкнулись рейсовый автобус и фура
В Таллинне во вторник на горке Нымме столкнулись рейсовый автобус и фура, из-за чего на Эхитаяте теэ образовалась большая пробка. В аварии никто травмирован не был.
Читатель Delfi сообщил, что ДТП произошло в районе 17 часов. „Автобус не учел габариты грузовой машины, которая совершала левый поворот и врезался“, - описал ситуацию читатель.
По его словам, у автобуса со стороны водителя разбились окна и зеркало. Автомобили и автобусы стали съезжать с горки по тротуару.
Руководитель по коммуникации предприятия Таллиннский городской транспорт (TLT) Кадри Пенъям уточнила, что никто в аварии не пострадал.
Из полиции порталу Delfi сообщили, что на месте работает аварийная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.