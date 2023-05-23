ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Когда я должен сообщить работодателю о несчастном случае на работе?

Когда работодатель узнает, что кто-то из работников получил ущерб здоровью, который якобы возник при выполнении трудового задания, он должен организовать расследование, в ходе которого в числе прочего следует выяснить, имел ли несчастный случай причинную связь с работой работника или рабочей средой. Для этого следует собрать объяснения лиц, располагающих данными о важных обстоятельствах, связанных с несчастным случаем. Если работник сразу после травмы ноги сообщил об этом представителю работодателя, который подтвердил это в своем объяснении, то работодатель может установить связь между ущербом здоровью, связанным с трудовой деятельностью, и последующей временной нетрудоспособностью. В случае невыполнения работником обязанности немедленно уведомить работодателя или его представителя о несчастном случае или опасности его возникновения, работодатель не имеет возможности получить объяснения ни от кого, кроме предполагаемого пострадавшего, и, таким образом, работодателю сложно убедиться, что несчастный случай произошел в пятницу при выполнении трудовых заданий, а не при выполнении домашних дел в выходные дни.