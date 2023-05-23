ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ | Когда я должен сообщить работодателю о несчастном случае на работе?
Читатель спрашивает: В пятницу, перед окончанием рабочего дня я, выполняя работу, вывихнул ногу. Боль не была сильной, и я продолжил работать. За выходные боль в ноге не прошла, и в понедельник я почувствовал, что не смогу работать с больной ногой, и пошел к врачу. Теперь работодатель говорит, что не верит, что нога была повреждена во время выполнения работы в пятницу, поскольку к врачу я обратился только в понедельник, и он не считает этот ущерб здоровью несчастным случаем на производстве.
Отвечает Рейн Рейсберг, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда:
Когда работодатель узнает, что кто-то из работников получил ущерб здоровью, который якобы возник при выполнении трудового задания, он должен организовать расследование, в ходе которого в числе прочего следует выяснить, имел ли несчастный случай причинную связь с работой работника или рабочей средой. Для этого следует собрать объяснения лиц, располагающих данными о важных обстоятельствах, связанных с несчастным случаем. Если работник сразу после травмы ноги сообщил об этом представителю работодателя, который подтвердил это в своем объяснении, то работодатель может установить связь между ущербом здоровью, связанным с трудовой деятельностью, и последующей временной нетрудоспособностью. В случае невыполнения работником обязанности немедленно уведомить работодателя или его представителя о несчастном случае или опасности его возникновения, работодатель не имеет возможности получить объяснения ни от кого, кроме предполагаемого пострадавшего, и, таким образом, работодателю сложно убедиться, что несчастный случай произошел в пятницу при выполнении трудовых заданий, а не при выполнении домашних дел в выходные дни.
О вывихе ноги, который на первый взгляд не мешает продолжать работу, необязательно сообщать руководителю предприятия, об этом можно сообщить лицу, организующему повседневную работу работника, например, мастеру, старшему смены или руководителю работ. В большинстве случаев подтверждением для работодателя также служит информация, полученная от коллеги пострадавшего, посредством которой он подтверждает рассказ пострадавшего о вывихе ноги на работе. Это в первую очередь касается ситуаций, когда несчастный случай происходит не в помещениях предприятия, а когда, например, двоих работников отправили на обслуживание дороги.
Поэтому важно, чтобы об ущербе здоровью, полученном при выполнении трудовых заданий, сообщалось сразу, а не через несколько дней.