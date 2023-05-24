Мнение
24.05.2023, 10:43

МНЕНИЕ | Как Лехтме превратила благотворительность в Эстонии в предпринимательство

 
Олег Самородний
публицист
Олег Самородний
Олег Самородний
ФОТО: Alar Truu | Õhtuleht

В контексте скандала с Лехтме появилось чересчур много кликуш, которые начали лить крокодиловы слезы по поводу того, что вот мол нас обманули, поэтому впредь ни в коем случае нельзя жертвовать деньги, чтобы опять не оказаться в дураках, отмечает публицист Олег Самородний.

Скандал, в эпицентре которого оказалась Йоханна-Мария Лехтме, подозреваемая в нецелевом (выразимся очень мягко) использовании денег, которые жители Эстонии собрали для помощи Украине, ставшей жертвой коварной и жестокой агрессии со стороны России, многогранен. И лично для меня мотивация поступков этой молодой женщины не столь интересна. Уверен, что в конечном итоге работники правоохранительных органов – следователи, прокуроры и, если дело дойдет до суда, адвокаты и судьи – во всем разберутся и вынесут объективный и справедливый вердикт этому прискорбному эпизоду в истории эстонской благотворительности.

Мое доверие к благотворительным организациям было поколебленно лет тридцать назад в Камбодже, с которой я связан уже многие десятилетия. В 1990-е годы в эту страну хлынуло великое множество благотворителей, которые декларировали благородную цель – помочь кхмерскому народу как можно скорее преодолеть тяжкие последствия правления ультра-коммунистического режима „красных кхмеров“. Совокупный бюджет всевозможных благотворительных организаций составлял многие и многие сотни миллионов долларов. Но на практике толку от этих денег было маловато. Многие благотворители объясняли это коррумпированностью кхмеров, которые якобы все разворовывают.

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