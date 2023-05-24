МНЕНИЕ | Как Лехтме превратила благотворительность в Эстонии в предпринимательство

Скандал, в эпицентре которого оказалась Йоханна-Мария Лехтме, подозреваемая в нецелевом (выразимся очень мягко) использовании денег, которые жители Эстонии собрали для помощи Украине, ставшей жертвой коварной и жестокой агрессии со стороны России, многогранен. И лично для меня мотивация поступков этой молодой женщины не столь интересна. Уверен, что в конечном итоге работники правоохранительных органов – следователи, прокуроры и, если дело дойдет до суда, адвокаты и судьи – во всем разберутся и вынесут объективный и справедливый вердикт этому прискорбному эпизоду в истории эстонской благотворительности.