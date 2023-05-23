Первые резервисты вернулись с „Весеннего шторма“ домой

„Удивительно, но резервисты не забыли усвоенные навыки. Отдельные недостатки мы быстро устранили, а на третий день учений вышли на очень хороший уровень, – рассказал командир взвода роты штаба и связи прапорщик Хендрик Оявеэр. – „Весенний шторм“ – хорошая возможность отвлечься от повседневной рутины. Полагаю, что имею право говорить за всех: мы были мотивированы, а совместная работа воодушевляла“.

Резервисты сдали выданное им снаряжение и оружие после основательного обслуживания и проверки . Заботливому обращению с имуществом уделяется особое внимание, поскольку материальные средства всегда должны быть готовы к мобилизации или очередным сборам.

Прапорщик Оявеэр похвалил снаряжение, отдельно выделив новую разгрузочную систему и удобство обращения с автоматом R-20. „Мы ухаживали за снаряжением даже во время полевого выхода, а в казарме довели дело до конца, чтобы вернуть его в чистоте и сохранности“, – добавил Оявеэр.

Силы обороны постоянно совершенствуют снаряжение и следят за его состоянием. Перед роспуском подразделений была проведена основательная проверка, которая была нацелена на устранение недостатков. Вдобавок, перед уходом домой резервисты делились обратной связью на снаряжение и наблюдениями по его уходу.

„Наша армия построенная вокруг вооруженного резерва, резервисты – наша главная сила, – отметил заместитель командира противовоздушной обороны старший фельдфебель Кейт Тараканов. – Для срочников „Весенний шторм“ – последнее усилие перед финишем, во время которого мы проверяем, как они усвоили необходимые навыки. Для резервистов – возможность освежить знания“.

Учения „Весенний шторм“ продолжатся боевыми стрельбами, в которых в том числе примут участие резервисты. После их завершения они также смогут сдать снаряжение и уйти домой.

„Весенний шторм“ – крупнейшие учения года. Во время маневров Силы обороны практикуются в планировании и реализации военных операций, а также улучшают взаимодействие между эстонскими подразделениями и силами союзников. В учениях участвуют кадровые военные, военнослужащие срочной службы, резервисты и представители дружественных стран.