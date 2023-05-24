Парковочная фирма EuroPark значительно увеличила сумму штрафа. Но есть одно „но“

Штраф в размере 30 евро оставался неизменным в EuroPark с 2006 года, почти 17 лет. Но теперь штраф увеличили до 55 евро. „Однако если вы оплатите штраф в течение семи дней, то по-прежнему будет действовать сниженная сумма в 30 евро. Так что на практике ничего не изменилось“, - объяснил исполнительный директор EuroPark Кароль Кованен.

Он пояснил, что более высокая ставка штрафа применяется к тем, кто не соблюдает условия парковки и не оплачивает штраф, т.е. приходится начинать производство по взысканию. „Цель заключалась в том, чтобы мотивировать людей вовремя оплачивать свои штрафы и избежать процедуры взыскания неоплаченных штрафов. Производство по взысканию в конечном итоге неприятна для обеих сторон, поскольку из-за дополнительных расходов один небольшой штраф дорого обходится и нам, и плательщику“, - добавил Кованен.

По словам Кованена, это решение принесло свои плоды. „Люди либо сразу оплачивают штраф, либо подают апелляцию. Если произошла человеческая ошибка, ошибка с номерным знаком автомобиля на мобильной парковке или что-то подобное, мы обязательно советуем водителю связаться с нами. В большинстве случаев мы найдем разумное решение, а также снизим штраф даже в размере 30 евро“, - сказал он. Кованен также добавил, что штраф, конечно, не самоцель, но, как и в случае с кассами самообслуживания в магазинах, какой-то контроль все равно необходим.

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