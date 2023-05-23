ФОТО И ВИДЕО | Ликвидация пожара в Ласнамяэ продолжится ночью, ведутся работы по вскрытию конструкций. Возбуждено уголовное дело о загрязнении окружающей среды

В связи с продолжающимися работами по тушению, в среду, 24 мая, на весь день будет перекрыто движение на улице Суур-Сыямяэ от Смуули до Таллиннской окружной дороги. Полиция просит участников дорожного движения по возможности избегать этого участка и выбирать другой маршрут для своих поездок. На этих участках дороги дежурят сотрудники полиции, которые будут помогать автомобилистам, направляя их на улицы, где движение безопасно.

Спасатели отреагировали на вызов крупными силами. Работы по тушению идут в четырех секторах, в условиях повышенного риска, так как в здании перерабатывались опасные вещества. К тому же отдельным направлением работы пожарных была защита от огня близлежащих построек.

В среду в 6:00 в районе Ласнамяэ были проведены новые замеры загрязнения воздуха, по результатам которых ничего токсичного обнаружено не было, но дым все еще распространяется. В районе Ласнамяэ спасатели рекомендуют держать окна и двери закрытыми и по возможности не передвигаться.

Руководитель Харьюмааского отделения Департамента окружающей среды Тармо Техва сообщил, что они связались также с представителем компании, которая хранила отходы, и тот дал согласие на ликвидацию образовавшегося загрязнения. „Инспекторы департамента окружающей среды контролируют ситуацию на месте происшествия и проводят анализы. Помимо прочего, также берутся пробы воды для пожаротушения, которая попала в канавы в этом районе. Ответы на анализы пока не известны“, - сказал Техва и добавил, что Департамент окружающей среды в связи с проишествием возбудил уголовное дело по статье 365, касающейся загрязнения окружающей среды по неосторожности. Уголовное производство находится в ведении Пыхьяской прокуратуры.

Во второй половине дня 24 мая на место происшествия также прибыла передвижная станция мониторинга качества атмосферного воздуха Эстонского центра исследований окружающей среды, который продолжает следить за качеством воздуха. Результаты мониторинга будут известны сегодня вечером и будут видны на странице ohuseire.ee .

По данным полиции, люди, которые работают в этом районе и чье рабочее место находится в безопасной зоне, по-прежнему могут выходить на работу.

В тушении пожара приняли выехали пожарные команды Ассаку, Кейла, Мууга, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ, Лиллекюла, Нымме, Пирита. А также добровольцы из Арукюла, Костивере, Раэ, Саку, Сауэ.

„Мы хотели бы надеяться, что к концу дня пожар удастся потушить, но пока все идет не так, как хотелось бы, - сказал Delfi руководитель спасательных работ Айвар Кукк. - Ситуация сложная, на территории много опасных отходов, в которых нельзя увязнуть. Есть также обрушившиеся конструкции, и под них трудно пробраться. Мы заказали тяжелую технику, чтобы добраться до завалов“.

По его словам, в районе пожара можно найти едва ли не все элементы таблицы Менделеева. „Нефть, масло, мазут, асбест. Очень много различных веществ“, - добавил Кукк.

По словам Кукка, опасений, что пожар может распространиться снова, нет. „Мы пока не можем сказать, что пожар локализован, потому что не до всех очагов удалось добраться, но из этих очагов ничего не распространится“, - пообещал он, добавив, что в спасательной операции участвовало около ста человек.

Расследование, скорее всего, начнется завтра или на этой неделе. „Здесь, на месте, трудно найти причину, - признал Кукк. - Мы выслушаем показания работников, изучим видеоматериалы, учтем, какие вещества там хранились, и, возможно, сложим какую-то картину“.

Айвар Кукк добавил, что место пожара также нуждается в тщательной очистке от смеси опасных отходов и воды для пожаротушения.

Начальник штаба готовности к кризисным ситуациям Спасательного департамента Эркки Пыльд сказал, что речь идет о масштабном пожаре.

„Огонь распространился на несколько зданий, на месте пожара произошли взрывы, так как произошло возгорание опасных веществ“, - сказал он и добавил, что во время тушения у пожарных не было точной информации, что именно горит.