ОБЪЯСНЯЕМ | Завтра несколько часов цена на электроэнергию будет отрицательной. Можно ли таким образом сэкономить?

В принципе, это действительно так. Производители готовы приплатить, чтобы им не пришлось останавливать свое производство. Пример Финляндии является экстремальным в регионе: максимальная цена завтра составит всего 3,6 евро за МВтч, а минимальная -2,58 евро за МВтч. В Эстонии цена будет в небольшом минусе в течение шести часов подряд, начиная с 12:00. В остальное время - значительно выше. Это означает, что средняя цена у нас составит 76,88 евро за МВтч. Это по данным Nord Pool.

Понятно, что здесь нам помогает Финляндия, которая направляет в нашу сторону дешевый поток электроэнергии, который, к сожалению, на этот раз не дойдет до Латвии и Литвы. У южных соседей средняя цена останется на уровне 126,95 евро.

Латвийское издание Delfi пишет, что означает минусовая цена на электроэнергию для потребителей. Мы уже кратко писали ранее о том, что в таком случае что потребителям доплачивают за потребление. Однако следует отметить, что в цене на электроэнергию есть и другие составляющие.

Таким образом, чтобы в конце месяца получить счет о том, что вы должны заплатить поставщику электроэнергии, такой дефицит должен быть длительным и гораздо большим, чем несколько центов или евро. Даже при завтрашних ценах в Финляндии средний потребитель скорее всего окажется в конце дня в плюсе. Однако в такое время, безусловно, имеет смысл подзарядить, например, аккумулятор электромобиля или какого-нибудь другого крупного электроприбора. И нет необходимости в панической поездке на такси домой, чтобы выключить свет в туалете.

Эти часы не принесут большого удовольствия микропроизводителям солнечной энергии, поскольку они на продажах заработают мало. Однако в оставшиеся часы выгоду они все же получат.



Цены на электроэнергию со знаком минус - обычное явление этим летом, поскольку потребление снизилось по сравнению с предыдущими годами, а новое производство прибавилось. Особенно производство солнечной энергии. Большая часть этой электроэнергии поступает из Скандинавии, но все больше и из самих стран Балтии.