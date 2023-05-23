„Имеете право!“ Водителей призывают не хранить использованные покрышки в гараже

Ежегодно в Эстонии появляется минимум 15 000 тонн старых шин. С приходом весны улучшилось сотрудничество с Таллиннским центром переработки отходов, что значительно расширяет возможности бесплатной утилизации старых шин в Таллинне и Харьюмаа. Именно на столицу и окружающие ее волости приходится большая часть оборота шин в Эстонии. Поэтому мы призываем не оставлять б/у покрышки лежать без дела в сарае или на складе, а бесплатно подарить им новый жизненный цикл.

За легальную переработку покрышек отвечает зонтичная организация, поэтому на самом деле мы можем бесплатно избавляться от старых покрышек. Ежегодно можно бесплатно сдавать по два комплекта шин из расчета на один автомобиль, то есть всего 8 покрышек. При необходимости и при определенных условиях даже больше. В Эстонии насчитывается более 100 пунктов приема покрышек.

Эстония, как и страны Северной Европы, нашла принципиальное решение этого вопроса много лет назад. Некоммерческая организация ответственности производителей Rehviringlus объединила большинство импортеров шин, поскольку производители несут ответственность за покрышки с момента изъятия их из эксплуатации до момента окончательной переработки. К сведению читателя, при покупке новой шины мы как потребители фактически платим за такую ​​переработку около 1,5 евро, то есть около 6 евро за весь комплект.

Большинство компаний, занимающихся шиномонтажем, предлагают дополнительную услугу по переработке использованных шин, которая может стоить от пары до почти десяти евро. Также клиенту предлагают возможность избавиться от подержанных покрышек бесплатно, но это влечет за собой обязательство по приобретению новых шин в той же фирме. С коммерческой точки зрения все подобные идеи понятны, но это ограничивает клиента. При этом за удобный сервис потребители и должны платить больше. К сожалению, все это имеет горькие последствия как для нашего кошелька, так и для окружающей среды.

Сама резина является нефтепродуктом с добавлением определенного количества текстильного материала и металла. Поначалу такое сочетание может показаться далеко не экологичным. На самом деле, это не совсем так. Наиболее опасным для окружающей среды периодом жизненного цикла шины является ее эксплуатация во время езды автомобиля. Именно тогда покрышка изнашивается и образуется много вредной пыли, которая попадает в окружающую среду.

Плавное движение, конечно, снижает силу трения за счет уменьшения торможения и ускорения. Поэтому „зеленая волна“ — это не только зеленый свет светофора, но и зеленое движение в плане экологии.

Путь покрышки в Эстонии начинается либо на ввезенных в страну автомобилях, либо через импортеров. Оплачиваемый нами сбор за переработку должен гарантировать, что после успешной и экономичной эксплуатации покрышка отправится в новый цикл использования или будет полностью переработана в другой материал. Если резина позволяет, на нее наносят новый рисунок протектора, и жизненный цикл покрышки продолжается. Однако большинство из нас просто хочет избавиться от б/у резины. И тут существуют хорошие и плохие варианты.

Есть люди, которые просто выбрасывают покрышки в лес. Это преступная глупость. Некоторые из нас оставляют использованные шины пылиться в дальнем углу в ожидании лучших времен. Третьи сдают их в пункты шиномонтажа и платят комиссию за переработку. При этом покрышки можно совершенно бесплатно сдать в официальный приемный пункт Rehviringlus и быть уверенным, что они точно начнут новый экологически чистый жизненный цикл.

Однако это предполагает множество вариантов. Один из них — это отделение металла, ткани и резины с целью повторного использования. Отделенный каучук может быть переработан в гранулы, которые в свою очередь используют для изготовления различных резиновых изделий. Такой процесс может показаться очень экологичным, но здесь есть несколько „но“.