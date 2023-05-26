КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛЛИНН | Понюхал бензин, услышал голоса, убил семь человек. История наркомана из коплиского общежития

Из протокола допроса. 21 октября 1998 г.

Во второй половине 1997 года, точное время я назвать не могу, я совершил свое первое убийство (на момент совершения убийства Рубелю было 17 лет – прим. ред.). Это произошло в том же доме, где я живу (общежитие по адресу Копли 100Б – прим. ред.). На пятом этаже жил человек, который был инвалидом. До этого я не был в его комнате, но со слов соседки знаю, что мужчина был инвалидом, и что она его кормила. Мужчина был эстонцем, около 40 лет.