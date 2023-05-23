В Эстонии почти 700 смертей от алкоголя за год: как заставить население бросить пить?

„В 2021 году от алкоголя погибло почти 700 человек. Это вдвое больше, чем от диабета, и почти в десять раз больше, чем от дорожно-транспортных происшествий. Большинство смертей, связанных с алкоголем, приходится на людей трудоспособного возраста,- сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут. – Научно обоснованный подход к политике в области потребления алкоголя может спасти здоровье и жизни людей, однако этого можно добиться только в сотрудничестве с другими секторами. Большинство инструментов для реализации такой политики лежит за пределами системы здравоохранения, в то время как от здоровых людей выигрывают все сферы жизни общества“.

Когда Эстония резко повысила акцизы на спиртное, это, с одной стороны, снизило потребление алкоголя, с другой – способствовало процветанию приграничной торговли. Сейчас государство вновь собирается пойти по данному пути. Глава фракции Социал-демократической партии в Рийгикогу Евгений Осиновский комментирует действия правительства в этой сфере для Raadio 4 следующим образом: „Начиная со следующего года правительство планирует повысить акцизы на алкоголь и табачные изделия на 5 процентов ежегодно в течение следующих 4 лет. Конечно, говорить о каком-то резком повышении в таком контексте не приходится, но таким образом мы надеется, что акцизы будут расти в темпе повышения доходов или в темпе инфляции, для того, чтобы алкоголь не дешевел в отношении к доходам населения. Мы видим, что с 2011 года началась тенденция повышения акциза на алкоголь. Единственное исключение - 2019 год, когда правительство решило резко снизить акцизы на алкоголь на 25 процентов. И это привело к росту потребления, снижению доходов бюджета, смертность от алкоголя была 700 человек в 2021 году. В 2017 же году у нас было менее 500 смертей от алкоголя. Так что действительно, всемирная практика показывает, что алкогольная политика должна быть последовательной и комплексной“.