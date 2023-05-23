ФОТО | Обвинение изменили: во вторник начался суд над убийцей продавщицы цветочного магазина в Ласнамяэ

Харьюский уездный суд провел сегодня предварительное заседание по уголовному делу 28-летнего Дмитрия Воронина, которого обвиняют в совершении в январе в Ласнамяэ убийстве женщины. Суд утвердил график заседаний по данному делу.

Если ранее Воронин проходил по делу подозреваемым в убийстве, то к сегодняшнему дню обвинение переквалифицировало его деяние, теперь он обвиняется по статье, предусматривающей ответственность за убийство, совершенное мучительным или жестоким способом.

Владелица ласнамяэского цветочного магазина Ирина (54 года) пропала 16 января вечером, когда после работы не вернулась домой. Родственники сообщили о ее исчезновении на следующий день, и стражи порядка сразу же приступили к установлению обстоятельств. В ту же ночь полиция нашла тело Ирины и ее автомобиль на пустыре в Ласнамяэ, возле Нарвского шоссе.

Глава службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал, что подозреваемый был арестован после длившегося почти сутки расследования. „Сразу после того, как стало известно об исчезновении Ирины, мы поняли, что она могла стать жертвой преступления. Сотрудники полиции безустанно работали с вечера вторника, проверяя версии следствия и устанавливая личность возможного подозреваемого. Для этого они просмотрели записи камер видеонаблюдения и собрали всю необходимую информацию. К вечеру среды мы собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть подозрения в убийстве 28-летнему местному жителю, которого мы немедленно арестовали“, - сказал Варес.

Суд по ходатайству прокуратуры взял подозреваемого в убийстве Ирины 28-летнего мужчину под стражу. При задержании мужчина признался в причастности к убийству.