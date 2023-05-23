Защитники Нурсипалу пожаловались на действия правительства в суд и Еврокомиссию(5)
Вчера MTÜ Meie Nursipalu и 20 частных лиц и предприятий подали в Таллиннский административный суд жалобу на действия правительства. Кроме этого, несколько дней назад была подана жалоба уполномоченному по правовым вопросам Европейской комиссии.
Вчера днем Meie Nursipalu MTÜ подало заявление в Таллиннский административный суд о применении первичной правовой защиты. Вместе с НКО жалобу подали 20 человек и предприятий. MTÜ Meie Nursipalu требует в рамках предварительной правовой защиты прекращения всей текущей деятельности, связанной с расширением тренировочного полигона Нурсипалу.
Содержание жалобы пока неизвестно.
На прошлой неделе MTÜ Meie Nursipalu направило письмо еврокомиссару по вопросам юстиции и европейским журналистам. Авторы письма призывают прекратить расширение полигона.
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