Новости Эстонии
23.05.2023, 13:51

Защитники Нурсипалу пожаловались на действия правительства в суд и Еврокомиссию

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Nursipalu
Nursipalu
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Вчера MTÜ Meie Nursipalu и 20 частных лиц и предприятий подали в Таллиннский административный суд жалобу на действия правительства. Кроме этого, несколько дней назад была подана жалоба уполномоченному по правовым вопросам Европейской комиссии.

Вчера днем Meie Nursipalu MTÜ подало заявление в Таллиннский административный суд о применении первичной правовой защиты. Вместе с НКО жалобу подали 20 человек и предприятий. MTÜ Meie Nursipalu требует в рамках предварительной правовой защиты прекращения всей текущей деятельности, связанной с расширением тренировочного полигона Нурсипалу.

Содержание жалобы пока неизвестно.

На прошлой неделе MTÜ Meie Nursipalu направило письмо еврокомиссару по вопросам юстиции и европейским журналистам. Авторы письма призывают прекратить расширение полигона.

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