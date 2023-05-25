Новости Эстонии
25.05.2023, 07:20

Семейные врачи Ида-Вирумаа: психическое здоровье людей в катастрофическом состоянии

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За последний месяц многие уезды сообщили о серьезных проблемах, связанных с предоставлением психологической помощи населению.

В ночные часы, когда люди должны спокойно спать, часть жителей Эстонии зависает в Google, что само по себе неудивительно. Настораживает другое: с половины первого ночи в поиск забиваются в основном такие слова, как „психолог“, „депрессия“, „стресс“, „психиатр“, „бессонница“. Этот интерес достигает пика в промежутке с трех до четырех часов ночи и стихает к шести часам утра. В последнее время и политики, и деятели культуры все чаще говорят о ментальном здоровье населения и о том, как важно этим заниматься. И хотя в последние годы много говорится о необходимости предоставлять населению психологическую помощь, спрос на помощь психологов остается высоким.

В апреле работающие в Ида-Вирумаа семейные врачи и Эстонская ассоциация психического здоровья (Eesti vaimse tervise ühing, EVTÜ) направили совместное обращение министру здоровья Рийне Сиккут (СДП) и министру социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), в котором охарактеризовали сложившуюся в регионе ситуацию с душевным здоровьем как катастрофическую. 29 семейных врачей отметили в обращении, что если во многих регионах страны на прием к психиатру можно попасть через три-четыре месяца, то в Ида-Вирумаа получить психиатрическую помощь практически невозможно.

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