Семейные врачи Ида-Вирумаа: психическое здоровье людей в катастрофическом состоянии

В ночные часы, когда люди должны спокойно спать, часть жителей Эстонии зависает в Google, что само по себе неудивительно. Настораживает другое: с половины первого ночи в поиск забиваются в основном такие слова, как „психолог“, „депрессия“, „стресс“, „психиатр“, „бессонница“. Этот интерес достигает пика в промежутке с трех до четырех часов ночи и стихает к шести часам утра. В последнее время и политики, и деятели культуры все чаще говорят о ментальном здоровье населения и о том, как важно этим заниматься. И хотя в последние годы много говорится о необходимости предоставлять населению психологическую помощь, спрос на помощь психологов остается высоким.