Законопроект: во время длительного больничного разрешат работать, в выплате пособия по нетрудоспособности произойдут изменения

По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, Эстония была в числе последних трех европейских стран, которые не разрешали гибкий график работы во время больничного. „С одной стороны, принятие законопроекта поможет людям восстановить свой доход до болезни. С другой стороны, это позволит людям трудиться, пусть даже неполный рабочий день или на более простой работе, которая тем не менее необходима для улучшения физического и душевного состояния. Кроме того, у работодателей будут более гибкие возможности“, - прокомментировала законопроект министр Сиккут.

Руководитель отдела политики здравоохранения Министерства социальных дел и один из разработчиков проекта Ли Пярг отметила, что до сих пор система была ориентирована на то, чтобы решать вопрос постоянной нетрудоспособности только в тот момент, когда ущерб уже нанесен. Данный законопроект – первый шаг к профилактике. Она добавила: „И наш опыт, и практика других стран показывает, что чем дольше человек находится вне рабочей среды, тем с меньше вероятностью он возвращается к работе. Именно так возникает проблема постоянной нетрудоспособности. Это приводит к тому, что средства к существованию снижаются и это особенно сильно затрагивает людей с низкими доходами“.

В проекте поправок к закону о профилактике нетрудоспособности предусмотрен ряд изменений, которые обобщены в таблице, где сравниваются текущая ситуация и ситуация после внесения изменений в закон:

Решение о работе во время продолжительного больничного является добровольной договоренностью работника и работодателя, для определения характера работы требуются предписания врача-специалиста или врача-специалиста по охране труда.

В среднем в год примерно 17 000 работников находятся на больничном более 60 дней. По оценкам, примерно 5 000 человек из них воспользуются возможностью работать во время больничного, а 1 800 человек будут нуждаться в услугах Фонда страхования от безработицы.