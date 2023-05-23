По торговому центру разгуливала женщина с ножом в состоянии наркотического опьянения. Пришлось вмешаться охранникам и полиции

В конце прошлой недели охранник тартуского торгового центра вызвал на помощь патруль G4S, так как в центре находилась женщина с признаками наркотического опьянения, у которой в руках был нож. Поскольку имелись подозрения, что женщина может быть опасной для посетителей центра и себя самой, охранники задержали ее. В ситуацию вмешался и спутник женщины, с которым завязалась потасовка. При задержании нож обнаружен не был, однако по записям видеокамеры было видно, что женщина держала его в руке. На место происшествия вызвали полицию – стражи порядка просмотрели видеозапись, и женщину передали им. В результате инцидента никто не пострадал.

На следующий день сигнал тревоги поступил из таллиннского магазина. Отреагировавший на сигнал патруль сообщил, что охранник магазина задержал двух нетрезвых мужчин, один из которых напал на кассира. Поскольку один из мужчин был агрессивным, охранник применил для его успокоения газовый баллончик и наручники.

„Это два довольно экстремальных случая, однако агрессивное и неуважительное поведение в отношении охранников все же встречается слишком часто. Многие люди, употребив алкоголь, становятся агрессивными, молодежь тоже не осознает последствий своего поведения. Здесь хочется напомнить, что охранник – это все-таки наш помощник. Подобно полиции, охранники каждый день прикладывают усилия, чтобы все остальные члены общества чувствовали себя в безопасности. Однако, к сожалению, к охранникам часто относятся враждебно и видят в них помеху, а не помощника“, – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Охранники приходят на помощь, когда на кого-то нападают, и следят, чтобы люди соблюдали законы, ничего не ломали в торговых центрах или других общественных местах, не портили скамейки и не воровали в магазинах.

„Ответственных задач у охранников много, но цель одна: обеспечить всеобщую безопасность и благополучие. Поэтому помните, что охранник – наш помощник, а не помеха“, – добавил Тууль.

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