В Харьюмаа автомобиль сбил человека и вылетел в кювет

Вчера в 6.49 в волости Люганузе Вирумаа у пересечения дорог Люганузе-Оанду-Туду и Кивиыли-Варья 25-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW 730I, резко затормозил, из-за чего автомобиль закрутило, он выехал задом с дороги и врезался левым боком в дерево. Скорая помощь доставила водителя в больницу.

В 17.52 поступило сообщение о дорожном происшествии в волости Раэ Харьюского уезда. На 25-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 33-летний мужчина наехал на легковом автомобиле Škoda Superb на 29-летнего мужчину, а затем съехал в кювет. Водителя доставили в больницу, пешеходу была оказана первая помощь на месте.

В 19.13 произошла авария в деревне Рая волости Йыгеваского уезда. Легковой автомобиль Audi A6 Avant, которым управляла 19-летняя девушка, поворачивая налево, столкнулся со встречным легковым автомобилем Opel Astra Sports Tourer, за рулем которого находилась 69-летняя женщина. Водителей обоих транспортных средств доставили в больницу.

От управления транспортным средство отстранили 12 водителей в признаками употребления алкоголя или наркотиков. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.