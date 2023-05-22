Сигне Рийсало: я не видела исследований, говорящих о рисках усыновления детей однополыми парами

Консерваторы пытались максимально затянуть заседание парламента 22 мая, и больше всего их беспокоит судьба детей в однополых семьях, в частности - вопрос усыновления.

Так, парламентарий от EKRE Райн Эплер отметил со ссылкой на исследования, что душевное здоровье среди молодых людей ЛГБТ-сообществоа находится на более тревожном уровне. „Перспектива для детей выглядит очень рискованной и опасной“ , - заявил он.

Министр социальных дел Сигне Рийсало ответила, что ей известно, что способность справляться с трудностями у молодых людей ЛГБТ-сообщества снижена. „Это потому, что они чувствуют, что находятся под давлением. И именно поэтому необходимо как улучшать доступность услуг в сфере душевного здоровья, обращая внимание именно на специфику их проблем, так и делать общество более открытым и терпимым с помощью изменений в законе. Что касается того, что воспитание детей однополой парой несет в себе какие-то риски, то, действительно, таких исследований я не видела“, - сказала министр.

Первое чтение законопроекта о равенстве браков и партнерстве завершилось незадолго до полуночи, передает RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Оппозиционные партии Isamaa и EKRE предложили отклонить законопроект, но 53 депутата были против. Второе чтение пройдет в июне. Поправки принимаются до 5 числа.

Если закон будет принят, изменения вступят в силу уже с 1 января 2024 года.

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