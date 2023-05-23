В четверг в Кристийне начинается новый сезон бесплатных тренировок на свежем воздухе для пожилых людей

Серия тренировок начинается 25 мая и продлится до 5 октября. Если в прошлом году тренировки проводились по средам, то в этом году тренировки проводятся по четвергам в 12 часов.

Место встречи – в парке у фигуры золотого льва. В программе упражнения на растяжку, а также занятия скандинавской ходьбой. Раз в месяц под руководством тренера ФК Флора также будут проводиться тренировки с мячом.

„Наступила прекрасная погода, и пришло время традиционных тренировок на свежем воздухе. Мы очень рады, что и в этом году можем продолжить эту традицию. Тренировки очень популярны и доставляют участникам массу удовольствия. В программу тренировок входят скандинавская ходьба и различные упражнения на растяжку, а также упражнения с мячом, подходящие для людей разного возраста. Ждём всех на тренировку!“, – пригласил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Эгон Тинтсе является тренером по футболу более 25 лет, он может внести разнообразие в тренировки и выбрать правильную нагрузку для участников. Тренер Алиис Сарапик имеет богатый опыт в проведении тренировок для пожилых людей, она также организует тренировки для детей.

Предварительная регистрация на тренировки не требуется, весь необходимый инвентарь для тренировок можно получить на месте.

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