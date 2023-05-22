Криминальная сводка за последние два дня: пассажир выдернул серьгу из уха водителя такси

21 мая на улице Малева в Ахтме был избит 50-летний мужчина. Нападавший успел покинуть место происшествия до приезда полиции, поймать его сразу не удалось. Однако при выяснении обстоятельств на месте 21-летний мужчина вмешивался в работу сотрудников полиции, не подчинился приказам полицейских и повел себя агрессивно. В связи с чем был задержан и доставлен в изоляторов временного содержания.