Криминальная сводка за последние два дня: пассажир выдернул серьгу из уха водителя такси(2)
RusDelfi публикует главное из полицейской сводки о том, что произошло за последние два дня в Эстонии.
Виймси
21 мая в волости Виймси 43-летний пьяный мужчина ударил свою 27-летнюю жену.
Нарва
21 мая на Таллиннском шоссе в Нарве на 43-летнюю таксистку напал клиент. Пассажир схватил водителя за руку и выдернул серьгу из уха.
20 мая в полицию поступило сообщение о том, что во время ссоры в развлекательном заведении в Пяхклимяэ 18-летняя девушка распылила перцовый баллончик в лицо своей подруги. Полицейские доставили нападавшую женщину в вытрезвитель.
Кохтла-Ярве
21 мая на улице Малева в Ахтме был избит 50-летний мужчина. Нападавший успел покинуть место происшествия до приезда полиции, поймать его сразу не удалось. Однако при выяснении обстоятельств на месте 21-летний мужчина вмешивался в работу сотрудников полиции, не подчинился приказам полицейских и повел себя агрессивно. В связи с чем был задержан и доставлен в изоляторов временного содержания.
21 мая в Ахтме на улице Эстония Пуйестеэ украли мопед. В результате кражи был нанесен ущерб на сумму 1600 евро.
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