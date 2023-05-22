Французского теннисиста оштрафовали на $144 тыс. за нечестную игру

Гастон на турнире „Мастерс“ в Мадриде в матче второго круга с хорватом Борной Чоричем (3:6, 3:6) специально выронил мяч из кармана во время удара соперника, чтобы судья назначил переигровку, пишет РБК. В конце прошлого года Гастон уже получал предупреждение от ATP о недопустимости подобных действий, поэтому его штраф оказался таким крупным.



Гастон в этом сезоне провел семь матчей в ATP и заработал на турнирах чуть больше $121 тыс. призовых.



Издание отмечает, что штраф еще может быть оспорен.



С начала сезона в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) были ужесточены штрафы — для турниров серии „Мастерс“ они могут составлять до $60 тыс. и удваиваться в случае повторных нарушений в течение сезона.



В случае особо вопиющих нарушений, причиняющих вред турниру, дело может быть передано в специальный комитет, который определит, были ли в деле отягчающие обстоятельства и пытался ли спортсмен сыграть нечестно.