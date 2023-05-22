Коваленко-Кылварт: фракция центристов не поддерживает легализацию однополых браков

„Прошлые ошибки ничему не научили коалицию – она продолжает подавать законопроекты единым пакетом поправок сразу к нескольким законам, в то время как содержательное обсуждение предполагает рассмотрение каждого изменения по отдельности, особенно в данном случае, когда тема поляризует наше общество, - сказала Коваленко-Кылварт, напомнив, что законопроект поступил в парламент без предварительного обсуждения с целевыми группами. - Заинтересованным сторонам было дано всего три дня на формирование позиции, т.е. была создана лишь видимость их привлечения к обсуждению вопроса. Такое отношения недопустимо и не соответствует принципам демократического правового государства“, - отметила Коваленко-Кылварт.

Коваленко-Кылварт добавила, что свое критическое отношение к законопроекту высказал целый ряд организаций. „Например, Союз защиты детей попросил впредь демонстрировать больше уважения к различным группам, а также обеспечивать более широкую общественную дискуссию. По мнению представительниц Круглого стола женских объединений, в демократическом обществе подобные изменения в законодательстве не проводятся за считанные недели, поскольку применение таких силовых методов лишь раскалывает общество“, - сказала Коваленко-Кылварт.

По мнению депутата, речь идет о законопроекте, меняющем общественные устои, поэтому столь легкомысленный подход неприемлем. „В перспективе нас ожидает жизнь в обществе, где понятие „семья“ будет означать не союз мужчины и женщины, а союз двух физических лиц. Это также означает, что при рождении ребенка в регистр народонаселения вместо „мать“ и „отец“ будет вноситься „мать“ и „второй родитель“», - пояснила Коваленко-Кылварт.

„Фракция центристов также считает, что законопроект о равенстве браков и прикладные акты Закона о сожительстве изначально нельзя было представлять парламенту единым пакетом. Поэтому мы предлагаем разделить эти инициативы“, - сказала Коваленко-Кылварт.

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