В Аравете выставили на продажу лучшую в странах Балтии картинг-трассу. Оператор картинга считает цену завышенной

Как уверяет Тоомас Таммик, старейшина волости Ярва, картинговая трасса Аравете признана лучшей в странах Балтии. Волость не несет расходов, связанных с обслуживанием картинг-трассы, так как комплексом оперирует некоммерческая организация, давно его арендующая. Единственная забота волости — составить договоры об аренде и проследить за их исполнением. Поскольку для основной деятельности волости картинговая трасса не нужна, было принято решение выставить ее на продажу. „Это перспективный комплекс. Наверняка найдутся желающие, которые смогут предложить больше, чем может предложить сегодня волость, являющаяся собственником трассы“, - сказал Таммик. Стартовая цена определена в 350 000 евро.