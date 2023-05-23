Экономика
23.05.2023, 14:20

В Аравете выставили на продажу лучшую в странах Балтии картинг-трассу. Оператор картинга считает цену завышенной

 
Картинг-трасса в Аравете.
Картинг-трасса в Аравете.
ФОТО: Arnika Tegelmann | Järva vald

Ярваская волость, выставив на аукцион картинговую трассу Аравете, вывело из себя некоммерческое объединение Kesk-Eesti Kardikeskus, которое давно арендует трассу. НКО в аукционе не участвует, считая, что за картинг-трассу определена непомерно высокая цена, пишет издание Delfi Ärileht.

Как уверяет Тоомас Таммик, старейшина волости Ярва, картинговая трасса Аравете признана лучшей в странах Балтии. Волость не несет расходов, связанных с обслуживанием картинг-трассы, так как комплексом оперирует некоммерческая организация, давно его арендующая. Единственная забота волости — составить договоры об аренде и проследить за их исполнением. Поскольку для основной деятельности волости картинговая трасса не нужна, было принято решение выставить ее на продажу. „Это перспективный комплекс. Наверняка найдутся желающие, которые смогут предложить больше, чем может предложить сегодня волость, являющаяся собственником трассы“, - сказал Таммик. Стартовая цена определена в 350 000 евро.

Маргус Леэсмаа, член правления НКО Kesk-Eesti Kardikeskus, заключившей в 2021 году договор об аренде картинговой трассы сроком на 15 лет, придерживается другого мнения. „Принятое совершенно неожиданно решение Ярваского волостного собрания о продаже картинг-трассы Аравете неприемлемо“, - сказал он, заявив, что волость поставила арендатора в крайне неприятную ситуацию и нанесла удар по имиджу. „Вместо того чтобы поддерживать местных предпринимателей, создаются искусственные препятствия, мешающие развивать спортивный комплекс. Волость Ярва, действуя подобным образом, не вызывает доверия как партнер. Это может насторожить будущих договорных партнеров“, - сказал Леэсмаа.

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