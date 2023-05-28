Руководитель Viru keskus: клиенты „голосуют ногами“, жадный торговец рано или поздно потеряет покупателя

Последние несколько лет для центра Viru, который подвергся основательной реконструкции, были нестабильными. Коммерческий успех крупнейшего торгового центра в центре города подвергся серьезным испытаниям. После коронавируса и масштабных ремонтов, этой весной пришлось вступить в борьбу с очередным долгосрочным испытанием. Строительство трамвайных путей в центре Таллинна явно затруднило доступ к торговому центру. По словам руководителя центра Viru Гертта Когерманна, важное сообщение клиентам состоит в том, что центр по-прежнему открыт, сюда можно добраться на автомобиле, общественном транспорте, пешком и на велосипеде, и клиентов ждут даже тогда, когда все близлежащие улицы перекопаны.