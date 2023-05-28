Новости Эстонии
28.05.2023, 17:37

Руководитель Viru keskus: клиенты „голосуют ногами“, жадный торговец рано или поздно потеряет покупателя

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По словам руководителя Viru Keskus Гертта Когерманна, сопровождающая рост цен наценка неизбежна, поскольку, по сравнению с соседними странами, эстонские предприятия не получали таких щедрых субсидий от государства во время последних кризисов.
По словам руководителя Viru Keskus Гертта Когерманна, сопровождающая рост цен наценка неизбежна, поскольку, по сравнению с соседними странами, эстонские предприятия не получали таких щедрых субсидий от государства во время последних кризисов.
ФОТО: Kalev Lilleorg | Erakogu

Строительство трамвайных путей явно вызывает беспокойство у продавцов центра Viru, который недавно был отремонтирован – там уже наблюдается снижение количества клиентов, пишет Delfi Ärileht.

Последние несколько лет для центра Viru, который подвергся основательной реконструкции, были нестабильными. Коммерческий успех крупнейшего торгового центра в центре города подвергся серьезным испытаниям. После коронавируса и масштабных ремонтов, этой весной пришлось вступить в борьбу с очередным долгосрочным испытанием. Строительство трамвайных путей в центре Таллинна явно затруднило доступ к торговому центру. По словам руководителя центра Viru Гертта Когерманна, важное сообщение клиентам состоит в том, что центр по-прежнему открыт, сюда можно добраться на автомобиле, общественном транспорте, пешком и на велосипеде, и клиентов ждут даже тогда, когда все близлежащие улицы перекопаны.

Воздействие строительства трамвайных путей беспокоит центр с коммерческой точки зрения. „Мы справимся. Беспокойство вызывает остальная часть малых предприятий в центре города, которым придется пережить весь этот период. Учитывая, что за последние три года было несколько крупных кризисов“, — признает Когерманн.

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