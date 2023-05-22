Равенство браков: 600 известных людей высказались в поддержку законопроекта(3)
Сегодня, в день, когда Рийгикогу приступает к первому чтению законопроекта о равенстве браков, 600 известных людей и общественных деятелей выступили с публичным обращением в поддержку этого законопроекта.
В обращении отмечается, что, согласно Конституции Эстонской Республики, перед законом все равны. „Исходя из этих же принципов, у всех должны иметься равные права, в том числе право вступать в брак по желанию, независимо от желания и возможности иметь детей, а также сексуальной ориентации“, — считают подписавшиеся. Они отмечают, все все наши соотечественники „каждый по-своему обогащают Эстонию“ и что Эстония слишком мала, чтобы оставлять кого-то за бортом.
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Среди поставивших свою подпись, например, писатели Андрус Кивиряхк, Айно Первик, Рейн Рауд, актеры Мярт Аванди, Юхан Ульфсак, Пирет Калда, дизайнеры Калле Аасамяэ и Оксана Тандит, телеведущие Март Йур, Ану Саагим, ученые Марью Лауристин, Криста Фишер, художники Мартия Арусоо, Март Сандер, хореограф Света Григорьева, предприниматели Мартин и Маркус Виллиг, экс-президенты Тоомас Хендрик Ильвес и Керсти Кальюлайд, гражданский активист Евгений Криштафович, журналист Олеся Лагашина, политик Тимур Сагитов. Полный список можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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