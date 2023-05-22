Равенство браков: 600 известных людей высказались в поддержку законопроекта

В обращении отмечается, что, согласно Конституции Эстонской Республики, перед законом все равны. „Исходя из этих же принципов, у всех должны иметься равные права, в том числе право вступать в брак по желанию, независимо от желания и возможности иметь детей, а также сексуальной ориентации“, — считают подписавшиеся. Они отмечают, все все наши соотечественники „каждый по-своему обогащают Эстонию“ и что Эстония слишком мала, чтобы оставлять кого-то за бортом.