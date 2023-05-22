Не забыли? На этой неделе отмечается государственный праздник. Работа оплачивается в двойном размере(6)
Часто жители Эстонии жалуются на нехватку государственных праздников, в которые можно отдохнуть от работы. При этом об одной такой дате люди то и дело забывают.
Речь идет о Дне Святой Троицы, или Пятидесятнице, которая в этом году выпадает на воскресенье, 28 мая.
Поскольку это государственный праздник, то, те, кто в этот день работает, имеют право на двойную оплату труда или свободный день.
Государственные праздники и выходные дни в 2023 году
1 января - Новый год
24 февраля - День независимости; Годовщина Эстонской Республики
7 апреля - Страстная пятница
9 апреля - 1-й день Пасхи
1 мая - День весны
28 мая - 1-й день Троицы
23 июня - День победы
24 июня - Иванов день
20 августа - День восстановления независимости
24 декабря - канун Рождества
25 декабря - первый день Рождества
26 декабря - второй день Рождества
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