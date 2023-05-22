Не забыли? На этой неделе отмечается государственный праздник. Работа оплачивается в двойном размере

Речь идет о Дне Святой Троицы, или Пятидесятнице, которая в этом году выпадает на воскресенье, 28 мая.

Поскольку это государственный праздник, то, те, кто в этот день работает, имеют право на двойную оплату труда или свободный день.

Государственные праздники и выходные дни в 2023 году

1 января - Новый год

24 февраля - День независимости; Годовщина Эстонской Республики

7 апреля - Страстная пятница

9 апреля - 1-й день Пасхи

1 мая - День весны

28 мая - 1-й день Троицы

23 июня - День победы

24 июня - Иванов день

20 августа - День восстановления независимости

24 декабря - канун Рождества

25 декабря - первый день Рождества

26 декабря - второй день Рождества

https://triptoestonia.com/ День Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи и на 10-й день после Вознесения Христа. Таким образом, у праздника нет фиксированной даты. Пятидесятница считается днём рождения Вселенской апостольской Церкви. В этот день христиане празднуют Сошествие Святого Духа, обещанное Спасителем перед вознесением на небеса. Само событие указало на тройственность Бога.

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