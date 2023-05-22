Новости Эстонии
22.05.2023, 12:15

Не забыли? На этой неделе отмечается государственный праздник. Работа оплачивается в двойном размере

 (6)
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Часто жители Эстонии жалуются на нехватку государственных праздников, в которые можно отдохнуть от работы. При этом об одной такой дате люди то и дело забывают.

Речь идет о Дне Святой Троицы, или Пятидесятнице, которая в этом году выпадает на воскресенье, 28 мая.

Поскольку это государственный праздник, то, те, кто в этот день работает, имеют право на двойную оплату труда или свободный день.

Государственные праздники и выходные дни в 2023 году

  • 1 января - Новый год

  • 24 февраля - День независимости; Годовщина Эстонской Республики

  • 7 апреля - Страстная пятница

  • 9 апреля - 1-й день Пасхи

  • 1 мая - День весны

  • 28 мая - 1-й день Троицы

  • 23 июня - День победы

  • 24 июня - Иванов день

  • 20 августа - День восстановления независимости

  • 24 декабря - канун Рождества

  • 25 декабря - первый день Рождества

  • 26 декабря - второй день Рождества

https://triptoestonia.com/

День Святой Троицы отмечают на 50-й день после Пасхи и на 10-й день после Вознесения Христа. Таким образом, у праздника нет фиксированной даты.

Пятидесятница считается днём рождения Вселенской апостольской Церкви. В этот день христиане празднуют Сошествие Святого Духа, обещанное Спасителем перед вознесением на небеса. Само событие указало на тройственность Бога.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии