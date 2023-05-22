Разбой в летнюю ночь. Добыча грабителя в парике, зимней шапке и темных очках составила 210 евро

Летом 2021 года на Таммсааре теэ в Таллинне было совершено довольно необычное для нынешней Эстонии преступление: глубокой ночью молодой человек, замаскировавшись подручными средствами, ограбил бензозаправочную станцию, угрожая оружием. Добыча оказалась невелика, тем не менее грабитель отправился на решетку на несколько лет. Работница АЗС получила психологическую травму на всю жизнь, пишет издание Eesti Päevaleht.