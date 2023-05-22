Жертвы режима Лукашенко: акция солидарности с белорусскими политзаключенными прошла и в Таллинне

По информации правозащитников, с начала президентской кампании 2020-го в Беларуси политзаключенными было признано 2291 человек, 1525 из них продолжают оставаться в заключении. Всего же с уголовным преследованием по политическим мотивам за это время столкнулось не менее 4300 граждан, данные опубликовал правозащитный центр „Вясна“.

Первым политзаключенным 2020 года стал блогер Сергей Тихановский, соответствующее заявление о придании ему этого статуса правозащитники опубликовали 31 мая того года.

Из 1525 политзаключенных, которые продолжают находиться в заключении и сейчас, каждая десятая — женщина. Также среди них насчитывается 9 подростков, которым на момент задержания не исполнилось 18 лет (самому младшему, Артему Войтеховичу, нет даже шестнадцати).

„Все они содержатся в нечеловеческих условиях, — пишут правозащитники. — Политзаключенных фактически удерживают без связи с внешним миром, им не оказывается медицинская помощь, они лишены права на защиту, их бросают в карцеры и ШИЗО, где созданы особые условия, которые сами политзаключенные называют пыточными“.

Кроме того, правозащитникам известно о как минимум 854 людях, которые были приговорены к „домашней химии“, 254 — к обычной „химии“. „Известно, что на них там оказывается давление: к ним приезжают силовики, проверяют телефоны, избивают, отправляют „на сутки“, против некоторых из них заводят новые уголовные дела“, — говорится в отчете правозащитного центра.

„Родственники и близкие некоторых заключенных месяцами не получают информации о состоянии своих близких. Десятки человек находятся в местах лишения свободы с тяжелыми заболеваниями, поэтому назначенные сроки могут стать для них пожизненными, как это произошло с сердечным больным Николаем Климовичем, который скончался 5 мая в витебской колонии № 3“, — отмечают в „Вясне“.

Если попробовать написать всем белорусским политзаключенным, отправляя каждый день по письму в адрес одного из них, то на это уйдет 4 года и 40 дней, пишут правозащитники.