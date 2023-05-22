В Таллинне молодая женщина на Porsche сбила мотоциклиста

В 00.19 около улицы Ахтри на бульваре Мере в Таллинне 21-летняя женщина на легковом автомобиле Porsche Macan, проигнорировав дорожный знак “Уступи дорогу“, наехала на мотоцикл KTM 690 Duke, которым управлял 26-летний мужчина. Мотоциклиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителя Porsche в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

В 11.57 в Таллинне на перекрестке бульвара Каарли и улицы Тоомпеа 31-летняя женщина, поворачивая налево на легковом автомобиле Kia Ceed, наехала на 51-летнюю женщину, переходившую дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 13.08 в Пярну в месте пересечения дорог Поотси-Лао и Муналайу 42-летний мужчина, ехавший на велосипеде по левой обочине, поворачивая налево, выехал на середину проезжей части и столкнулся с легковым автомобилем Škoda Octavia, за рулем которого находилась 47-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Пярнускую больницу.

В 14.53 произошло дорожное происшествие в Харьюмаа в поселке Кийли около дома по Набала теэ, 14. 46-летняя женщина, ехавшая на велосипеде по велосипедно-пешеходной дорожке, потеряла управление и упала с велосипеда. Женщину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 21.40 поступило сообщение о происшествии в Харьюмаа на 1-м километре дороги Нехату-Лоо-Лагеди волости Йыэляхтме. 42-летний мужчина, ехавший на электросамокате по тротуару, потерял управление и упал. Самокатчика доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. 4-летнюю девочку, которая ехала вместе с мужчиной на самокате, доставили Таллиннскую детскую больницу.

От управления транспортными средствами устранили 48 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков. Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.