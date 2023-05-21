В Эстонии сегодня вспомнили жертв СПИДа

Активисты Эстонской сети людей, живущих с ВИЧ, написали в группе в фейсбуке, что каждый может отметить этот день в личном порядке: зажечь памятную свечу на террасе, балконе, саду или любом подходящем месте, вспомнить родственников, друзей и знакомых жертв СПИДа, поделиться своими воспоминаниями и фотографиями в соцсетях с хештегом #ehpv или @EHPV - Эстонская ВИЧ-позитивная.

Обычно в акциях памяти принимают участие не только люди, живущие с ВИЧ, но и члены их семей, волонтеры, медицинские работники, неравнодушные люди.

Первые акции памяти жертв СПИДа прошли 40 лет назад. Символ активистов против распространения ВИЧ-инфекции – красная ленточка. Она олицетворяет каплю крови. Символ появился в США и стал всемирно известен.

Сегодня активисты также отметили не только появление названия заболевания, но и первого мемориала памяти жертвам СПИДа.

Активисты EHPV пишут, что международное сообщество, исследователи и юристы согласились с необходимостью отмены уголовных законов, касающихся ВИЧ. В регионе Восточной Европы и Центральной Азии, практически все страны в той или иной мере криминализировали ВИЧ инфекцию. Пришло время отказаться от устаревших законов, вредных норм и создать условия для равного доступа к услугам здравоохранения для всех.

Акция прошла и в Нарве, во дворе Нарвской больницы.

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