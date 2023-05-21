Наркотики употребляют и дети: на что обратить внимание родителям

„Я хотела бы обратить внимание на то, что возраст употребляющих психоактивные вещества снижается. Есть такое понятие, дети 11, 12, 13 лет – новая молодежь. Как мы знаем, в это время проходит процесс созревания, иногда его симптомы схожи с теми, которые проявляются у употребляющих наркотики“, – сказала врач.

По ее словам, похожие признаки – странное поведение, враждебность, проявление агрессии, беспокойство, бессонница, интерес к новым вещам, которые прежде не интересовали, смена друзей. „Иногда родители говорят – это взросление, но разница, наверное, в следующем: взросление не приводит к резким переменам. Это растянутый по времени процесс. Если же это влияние психоактивных веществ, то эти признаки появляются внезапно“, – сказала специалист.

По словам токсиколога, если отношения между детьми и родителями хорошие, то изменения родители замечают быстро. Они замечают изменившийся запах, расширенные или суженные зрачки. „Если появляются какие-то места уколов или какой-то порошок, электронные сигареты у ребенка – все это может быть признаком употребления психоактивных веществ“, – сказала Лаубнер-Сакалаускене.

Что надо делать?

Недавно Европейское агентство по контролю над наркотиками порекомендовало родителям всегда придерживаться ясных правил. Как пояснила врач этот совет, родители должны проявить смелость и не поддаваться манипуляциям. Родители знают, как им общаться с ребенком: когда ему ложиться спать, когда отдыхать, когда заниматься внеклассной деятельностью. Но при этом важно, чтобы были четкие правила.

„Важно создавать группы родителей, которые разделяют вашу позицию в отношении психоактивных веществ“, – сказала специалист. Лаубнер-Сакалаускене прибавила, что во время взросления ребенка, родители перестают быть для него авторитетом. Поэтому неплохо, чтобы у родителей были друзья их возраста, с которыми ребенок мог бы общаться, которые могли бы стать советчиком для ребенка.