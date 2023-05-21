Наркотики употребляют и дети: на что обратить внимание родителям(1)
Как заметить и понять, что ребенок употребляет психотропные вещества и что делать, когда факты это подтверждают? Такими вопросами нередко задаются родители. Врачи-токсикологи говорят, что достаточно найти у ребенка электронную сигарету, чтобы обеспокоиться этим вопросом, поскольку в эту сигарету можно заливать все, что хочешь. Каковы признаки употребления наркотиков ребенком и когда развивается зависимость? Об этом журналисты литовской редакции RusDelfi поговорили с токсикологом Габией Лаубнер–Сакалаускене.
„Я хотела бы обратить внимание на то, что возраст употребляющих психоактивные вещества снижается. Есть такое понятие, дети 11, 12, 13 лет – новая молодежь. Как мы знаем, в это время проходит процесс созревания, иногда его симптомы схожи с теми, которые проявляются у употребляющих наркотики“, – сказала врач.
По ее словам, похожие признаки – странное поведение, враждебность, проявление агрессии, беспокойство, бессонница, интерес к новым вещам, которые прежде не интересовали, смена друзей. „Иногда родители говорят – это взросление, но разница, наверное, в следующем: взросление не приводит к резким переменам. Это растянутый по времени процесс. Если же это влияние психоактивных веществ, то эти признаки появляются внезапно“, – сказала специалист.
По словам токсиколога, если отношения между детьми и родителями хорошие, то изменения родители замечают быстро. Они замечают изменившийся запах, расширенные или суженные зрачки. „Если появляются какие-то места уколов или какой-то порошок, электронные сигареты у ребенка – все это может быть признаком употребления психоактивных веществ“, – сказала Лаубнер-Сакалаускене.
Что надо делать?
Недавно Европейское агентство по контролю над наркотиками порекомендовало родителям всегда придерживаться ясных правил. Как пояснила врач этот совет, родители должны проявить смелость и не поддаваться манипуляциям. Родители знают, как им общаться с ребенком: когда ему ложиться спать, когда отдыхать, когда заниматься внеклассной деятельностью. Но при этом важно, чтобы были четкие правила.
„Важно создавать группы родителей, которые разделяют вашу позицию в отношении психоактивных веществ“, – сказала специалист. Лаубнер-Сакалаускене прибавила, что во время взросления ребенка, родители перестают быть для него авторитетом. Поэтому неплохо, чтобы у родителей были друзья их возраста, с которыми ребенок мог бы общаться, которые могли бы стать советчиком для ребенка.
Специалист порекомендовала говорить о наркотиках и алкоголе с детьми самим родителям: дети должны узнать о них именно от родителей раньше, чем из рекламы или от сверстников. А также обращать внимание на наполнители электронных сигарет, потому что их содержимое неизвестно, а в этом кроется большая опасность.
„Чаще всего производители, а они находятся в Китае, сами не знают, что изготавливают. Те, кто их употребляет, не знают, что употребляют“, – заметила специалист. По ее словам, состав давно известных психоактивных веществ более-менее известен, но в случае с электронными сигаретами есть опасность, ведь концентрация вредных веществ там очень высокая.
Куда обращаться родителям?
После однократного употребления зависимость обычно не появляется, но если есть вызывающие беспокойство моменты, то надо обращаться к специалистам, в наркологические центры, которые занимаются как просвещением родителей, так и лечением взрослых и подростков. „Но, главное, наверное, я рекомендую не скрывать проблему, – сказала врач. – Однажды в школе во время семинара для родителей у меня спросили, что делать, если мы узнали, что ребенок распространяет психоактивные вещества? Ответ простой – обратиться в полицию“.
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