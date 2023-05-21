Эстония и Латвия совместно закупят систему ПВО за сотни миллионов евро

„Я очень рад, что мы вместе с Латвией достигли новой вехи в совместной закупке системы ПВО средней дальности. Это совместный проект исторической важности для оборонного сотрудничества двух стран, потому что мы раньше не осуществляли совместные закупки такого объема, - цитирует агентство BNS слова главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура.

„В случае успешных переговоров мы рассчитываем заключить договор и тем самым объявить официального победителя тендера этим летом“, - добавил он.

Мурниеце отметила, что совместно выбранная система ПВО средней дальности повысит уровень безопасности воздушного пространства Латвии и Эстонии и гарантирует лучшую защиту гражданской и военной инфраструктуры, пишет Rus.Delfi.lv.

„Мы поставили цель обеспечить Эстонию действующей ПВО средней дальности к 2025 году, для этого первые системы должны будут прибыть сюда в 2024 году“, — сказал Певкур.

В настоящее время сумма потенциального договора и другие подробности не разглашаются, но поставки систем могут начаться в 2025 году. До тех пор должна быть проведена подготовка солдат и создание инфраструктуры.

Певкур сообщил журналистам, что стоимость покупки составит сотни миллионов евро.

Закупаемые системы будут новыми, современными и проверенными в боевых условиях, к тому же они эффективны против российских летательных аппаратов.

Как сообщил журналистам командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш, система способна сбивать и гиперзвуковые крылатые ракеты. Упомянутая система будет бессильна против российских гиперзвуковых ракет „Кинжал“, поскольку требует более мощного средства - ЗРК „Патриот“. В то же время Калниньш заверил, что в ближайшие годы „IRIS-T“ будет усовершенствована ракетами нового типа, которые смогут перехватывать и „Кинжал“.