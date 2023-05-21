Население приграничных районов Эстонии может сократиться на 20% за 12 лет

Оно показало, что приграничное население характеризуется высокой эмиграцией, низким числом детей и молодежи, а также женщин детородного возраста, и очень высоким удельным весом людей в возрасте 50-65 лет. Если эта тенденция сохранится, то в и без того малонаселенных приграничных районах число жителей еще больше сократится.

„Если в так называемых приграничных районах не останется людей, эти районы могут заполниться элементом, который, возможно, не является самым дружественным для эстонского государства“, - сказал научный руководитель исследовательской группы, профессор Эйки Берг.

Последней шокирующей для местных жителей новостью стало возможное закрытие пограничного перехода в Койдула. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс на встрече с местными жителями подтвердил, что пограничный пункт не закроют, но будут искать возможности для экономии.

В исследовании приграничных районов юго-восточной Эстонии сделан вывод о том, что если государство не изменит свой нынешний подход к приграничным территориям, то при негативном сценарии их население может сократиться почти на четверть к 2035 году.

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