Модернизацию эстонской авиабазы Эмари проведут в 2024 году: истребители перебазируются в Латвию

Модернизация Эмари, как пишет RusERR, ссылаясь на Министерство обороны Эстонии, будет проходить с весны до осени 2024 года. В это время миссия по защите воздушного пространства стран Балтии будет осуществляться с латвийской авиабазы Лиелварде. Дополнительно воздушное пространство стран Балтии будут охранять истребители союзников, базирующиеся в литовском Шяуляе.