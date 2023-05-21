Латвия отказала в убежище россиянину, бежавшему от службы в армии

В июле прошлого года гражданин России прибыл в Латвию самолетом из Грузии и попросил убежища. Мужчина утверждал, что российские власти хотели насильно отправить его воевать в Украину. По словам россиянина, задним числом был составлен контракт от его имени, его якобы вызывали в военный комиссариат, где пригрозили, что в случае отказа ехать на войну, замучают до смерти.

В материалах дела сказано, что еще в 2012 году в связи с угрозой возбуждения уголовного дела и тюремного заключения россиянин подал прошение о предоставлении убежища в Польше. Не дожидаясь решения, мужчина решил отправиться во Францию, где также подал прошение о предоставлении убежища, но получил отказ.

Пока заявитель оставался в Евросоюзе, его семья в Чечне подвергалась повышенному вниманию со стороны властей. Сестру и младшего брата мужчины несколько раз вызывали на допросы. После одного из таких допросов брат не пришел домой, а матери прислали фотографию якобы трупа брата.

С 2017 по 2021 год заявитель отбывал тюремный срок во Франции за насилие в семье, а позже - за кражу, хотя и не признал себя виновным.

Весной 2021 года после освобождения мужчина был депортирован из Франции в Россию, где, по его словам, подвергался допросам, пыткам и вымогательству денег, в том числе насилию сексуального характера, со стороны представителей российских, а затем и чеченских властей.

В декабре 2021 года мужчина уехал в Турцию, там он некоторое время работал, пока его не задержали за нарушение иммиграционных правил. Летом 2022 года мужчина отправился из Турции в Грузию с целью выехать к проживающей в Латвии супруге. Затем он собирался попросить в Латвии убежища.

В Латвии решением УДГМ мужчине было отказано в предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.