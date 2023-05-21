Полиция в Берлине расследует возможное отравление двух политэмигранток из России(14)
Первым о начале расследования сообщило издание Die Welt. Позже представитель берлинской полиции подтвердил агентству AFP, что по этому делу ведется расследование.
На этой неделе российское „Агентство“ (признано в России „иностранным агентом“) сообщило, что у двух участниц встречи российских диссидентов в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой „ЮКОСа“ Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.
Одна из них, недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя „Агентство“ не называло), во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они проявились раньше.
Журналистка обратилась в университетскую клинику „Шарите“ в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился Алексей Навальный.
Имя второй возможной пострадавшей „Агентство“ называло - это Наталья Арно, директор неправительственной организации Free Russia Foundation (объявлена в России „нежелательной“) в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России. Кроме того, она сама писала об этом в соцсетях.
Арно присутствовала на встрече диссидентов в Берлине перед поездкой в Прагу, где она почувствовала симптомы и обнаружила, что ее номер в отеле был вскрыт, сообщало „Агентство“.
Вернувшись в США, она обратилась в больницу, а также в ФБР.
В своем Фейсбуке Арно рассказала о „резкой боли“ и „онемении конечностей“. По ее словам, первые „странные симптомы“ появились у нее до приезда в Прагу. Она сообщила, что по-прежнему ощущает эти симптомы, но уже чувствует себя лучше.
В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько попыток отравлений противников Кремля, напоминает BBC.
В частности, европейские лаборатории подтвердили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен „Новичком“, нервно-паралитическим веществом советского производства. Этим же веществом в 2018 году в Великобритании пытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, от яда также пострадали несколько местных жителей, одна женщина умерла.
В 2020 году прокуратура Болгарии заочно предъявила трем россиянам обвинение в покушении на торговца оружием Емельяна Гебрева, а также его сына и его коллеги. Ведомство считает, что в 2015 году их попытались отравить в Софии неопознанным веществом. Болгарские СМИ тогда писали, что это тоже мог быть „Новичок“.
В 2021 году Европейский суд по правам человека признал ответственность российских властей за отравление в Великобритании бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Его отравили радиоактивным полонием в 2006 году.
При этом Москва последовательно отрицает причастность своих спецслужб к этим событиям.