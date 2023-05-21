Полиция в Берлине расследует возможное отравление двух политэмигранток из России

Первым о начале расследования сообщило издание Die Welt. Позже представитель берлинской полиции подтвердил агентству AFP, что по этому делу ведется расследование.

На этой неделе российское „Агентство“ (признано в России „иностранным агентом“) сообщило, что у двух участниц встречи российских диссидентов в Берлине 29-30 апреля, организованной бывшим главой „ЮКОСа“ Михаилом Ходорковским, возникли проблемы со здоровьем.

Одна из них, недавно покинувшая Россию журналистка (ее имя „Агентство“ не называло), во время мероприятия испытала симптомы, о которых подробно не сообщается. По ее словам, возможно, они проявились раньше.

Журналистка обратилась в университетскую клинику „Шарите“ в Берлине, где после отравления в августе 2020 года лечился Алексей Навальный.

Имя второй возможной пострадавшей „Агентство“ называло - это Наталья Арно, директор неправительственной организации Free Russia Foundation (объявлена в России „нежелательной“) в США, где Арно живет уже 10 лет после вынужденного отъезда из России. Кроме того, она сама писала об этом в соцсетях.

Арно присутствовала на встрече диссидентов в Берлине перед поездкой в Прагу, где она почувствовала симптомы и обнаружила, что ее номер в отеле был вскрыт, сообщало „Агентство“.

Вернувшись в США, она обратилась в больницу, а также в ФБР.

В своем Фейсбуке Арно рассказала о „резкой боли“ и „онемении конечностей“. По ее словам, первые „странные симптомы“ появились у нее до приезда в Прагу. Она сообщила, что по-прежнему ощущает эти симптомы, но уже чувствует себя лучше.

В последние годы за рубежом и в России было совершено несколько попыток отравлений противников Кремля, напоминает BBC.

В частности, европейские лаборатории подтвердили, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен „Новичком“, нервно-паралитическим веществом советского производства. Этим же веществом в 2018 году в Великобритании пытались отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, от яда также пострадали несколько местных жителей, одна женщина умерла.