20.05.2023, 19:14
В Таллинне погиб 37-летний мотоциклист(17)
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня около 17:15 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на перекрестке улицы Техника и Фильтри теэ, в котором погиб управлявший мотоциклом 37-летний мужчина.
По первоначальным данным, на перекрестке мотоциклист на большой скорости потерял контроль над транспортным средством, после чего упал и влетел в столб. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.
Полиция выражает соболезнования близким погибшего мужчины и призывает всех участников движения быть осторожными на дорогах и соблюдать предельную скорость.
По факту ДТП возбуждено уголовное делопроизводство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура.
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