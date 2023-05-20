ЧП и криминал
20.05.2023, 19:14

В Таллинне погиб 37-летний мотоциклист

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Küünal
Küünal
ФОТО: Erki Pärnaku | Õhtuleht

Сегодня около 17:15 Центр тревоги получил сообщение о ДТП на перекрестке улицы Техника и Фильтри теэ, в котором погиб управлявший мотоциклом 37-летний мужчина.

По первоначальным данным, на перекрестке мотоциклист на большой скорости потерял контроль над транспортным средством, после чего упал и влетел в столб. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полиция выражает соболезнования близким погибшего мужчины и призывает всех участников движения быть осторожными на дорогах и соблюдать предельную скорость.

По факту ДТП возбуждено уголовное делопроизводство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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