В Таллинне погиб 37-летний мотоциклист

По первоначальным данным, на перекрестке мотоциклист на большой скорости потерял контроль над транспортным средством, после чего упал и влетел в столб. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм.

Полиция выражает соболезнования близким погибшего мужчины и призывает всех участников движения быть осторожными на дорогах и соблюдать предельную скорость.

По факту ДТП возбуждено уголовное делопроизводство, которым руководит Пыхьяская окружная прокуратура.

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