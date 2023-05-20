ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (451-й день) | Зеленский прилетел в Японию, в Киеве опровергли взятие Бахмута

Российские войска в ночь на субботу атаковали Киев. В воздушных силах ВСУ сообщили, что после полуночи украинскую столицу атаковали 18 дронов „Шахед“. Все они были уничтожены. Глава Киевской военной городской администрации Сергей Попко рассказал, что это была уже 11-я с начала мая воздушная атака на Киев. По его словам, все выпущенные по городу беспилотники были сбиты силами ПВО. Он добавил, что в результате падения обломков в Печерском районе Киева повреждены окна жилого дома, в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт, в Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидировали. Чуть ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пожар возник на крыше девятиэтажного дома в одном из ЖК в Днепровском районе.

США впервые с начала войны сняли санкции с крупного российского бизнесмена. Минфин США исключил из санкционного списка сооснователя группы IBS Анатолия Карачинского. Это следует из сообщения на сайте ведомства. Это первый с начала войны случай снятия санкций с крупного российского бизнесмена. Причины своего решения в Минфине США не пояснили.

Владимир Зеленский прибыл в Японию на саммит „Большой семерки“. „Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе“, — говорится в телеграм-канале президента Украины.

Reuters: Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине на саммите G7. По данным агентства, пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов будет включать в себя артиллерийские снаряды, бронетехнику и противотанковое оружие. Politico со ссылкой на источники сообщает, что Байден сделает это объявление после встречи с Владимиром Зеленским.

Телеграм-каналы сообщили о попытке прорыва вооруженной группы из Украины в Белгородскую область. В оперштабе региона это отрицают. Baza утверждает, что нападавшие были вооружены автоматами Калашникова, гранатометом, снайперскими винтовками и пулеметами. Mash пишет о „15 вооруженных боевиках украинской ДРГ“. По версии каналов, они якобы пытались зайти в село Красный Хутор Белгородской области из села Граны Харьковской области. Как пишут телеграм-каналы, российские пограничники „отбили атаку“. Shot сообщает, что четверо нападавших были ранены. В оперштабе Белгородской области заявили, что информация „о попытке прорыва диверсионной группы ВСУ“ в регион не соответствует действительности. „По последним подтвержденным данным, вчера, 19 мая, на границе Белгородской области планово велась работа Вооруженных Сил РФ. Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации“, — говорится в сообщении.