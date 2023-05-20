Пригожин объявил о полном контроле над Бахмутом. В Минобороны Украины это отрицают

Пригожин опубликовал видео, где он с бойцами ЧВК стоит на фоне разрушенных кварталов Бахмута. Позднее он пообещал опубликовать „полное видео водружения флагов“.

Как утверждает Пригожин, последнее многоэтажное здание на юго-западе города, удерживаемое ВСУ, перешло под контроль ЧВК Вагнера около полудня.

По словам Пригожина, с 25 мая ЧВК Вагнера начнет выводить свои подразделения из города „на отдых и переподготовку“. До того времени в Бахмуте будут созданы рубежи обороны, и город передадут российским войскам. ЧВК „вернется, когда потребуется помощь“, сказал бизнесмен.

В своем обращении Пригожин отметил, что битва за Бахмут продолжалась 224 дня. По его словам, операция по его взятию была реализована, „чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя“.

Украина отрицает, что Бахмут полностью захвачен российскими силами

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр написала в своем телеграм-канале, что в Бахмуте „тяжелые бои, ситуация критическая“.

„Вместе с тем наши войска держат оборону в районе „Самолёт“. На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор“, — заявила она.

Заявление Пригожина о захвате Бахмута прокомментировал и спикер Восточной группировки войск ВСУ.

„Это неправда. Наши подразделения сейчас сражаются в Бахмуте“, — сказал он агентству Reuters.

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