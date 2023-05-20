В новом санкционном списке США фигурируют пять эстонских компаний

Самый большой оборот из эстонских предприятий, попавших в санкционный список США, у Elmec Trade OÜ - в 2021 году выручка от продаж компании составляла 33,5 млн евро, сообщает Äripäev.

Elmec Trade почти 6 лет, она продает электронное и телекоммуникационное оборудование, в штате фирмы числятся 4 сотрудника.

Собственником Elmec Trade является предприятие MRRS Invest OÜ, которое, в свою очередь, принадлежит MRRS Europe MTÜ, бенефициаром которого, согласно Коммерческому регистру, является член правления Александр Фоменко.

Львиная доля продаж Elmec Trade приходится на Россию (32,7 млн евро), за ней следует Китай (0,5 млн евро), далее со значительным отрывом — Великобритания, Гонконг и Исландия.

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