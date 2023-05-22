В здравом уме и твердой памяти: как правильно оформить завещание?
Советы нотариуса и юриста
• Какие требования есть по закону к домашнему завещанию?
• Может ли оно быть написано от руки?
• Нужны ли свидетели?
Нотариус Алла Шевчук разъясняет: согласно Закону о наследовании завещания могут быть нотариальными или домашними. Домашнее завещание может быть подписанным в присутствии свидетелей или написанным собственноручно.
„Завещание, написанное собственноручно, – это завещание, которое завещатель составляет сам, написав его собственноручно от начала до конца с указанием числа, месяца и года его составления, и лично его подписывает. Если завещатель в состоянии сам написать свое завещание, то свидетели не требуются“, – подчеркивает нотариус.
Если же завещатель не в состоянии сам собственноручно написать завещание, то по его просьбе завещание может написать другое лицо.
„Такое завещание подписать и датировать завещатель должен сам (указать число, месяц, год) в присутствии не менее двух дееспособных свидетелей, – перечисляет требования закона Алла Шевчук. – Свидетели должны присутствовать при подписании завещания одновременно. Завещатель обязан сообщить свидетелям, что они приглашены присутствовать при составлении завещания в качестве свидетелей и что завещание содержит его последнюю волю“.
При этом от свидетелей не требуется, чтобы они знали содержание завещания.
„Сразу после того, как завещатель подписал завещание, свидетели также его подписывают, – разъясняет алгоритм действий нотариус. – Свидетели своей подписью подтверждают, что завещание подписано завещателем собственноручно и что, по их разумению, завещатель является дееспособным и способным понимать значение своих действий и руководить ими“.
При оформлении домашнего завещания в присутствии свидетелей существуют ограничения. А именно: свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в пользу восходящего или нисходящего родственника, брата или сестры либо их нисходящих родственников, либо супруга или восходящего или нисходящего родственника супруга составляется завещание.
„В качестве свидетелей могут быть приглашены соседи, хорошие знакомые и другие лица, которые не имеют родственных отношений с наследником, – рекомендует специалист. – В случае нарушения вышеуказанного запрета ничтожными считаются лишь те распоряжения, которые даны с нарушением запрета“.
Что нужно знать при оформлении домашнего завещания?
При оформлении домашнего завещания (как собственноручно написанного завещания, так и завещания в присутствии свидетелей) важное значение имеет указание даты, поскольку:
домашнее завещание признается утратившим силу по истечении шести месяцев со дня его совершения при условии, что завещатель в это время находится в живых;
если дата составления завещания не указана, и иным образом также невозможно установить время его составления, завещание считается ничтожным.
„Если завещатель в состоянии сам написать свое завещание, то свидетели не требуются. Если завещатель составил собственноручное завещание и его подписали свидетели, то такое завещание действительно в качестве завещания, написанного собственноручно“, – подчеркивает нотариус Алла Шевчук.
Она напоминает: при составлении любого завещания завещатель должен быть дееспособным, а также способным понимать значение своих действий и руководить ими!
Нотариальное завещание
„При удостоверении завещания нотариус удостоверяет личность завещателя, – перечисляет специалист, – а также убеждается в наличии у завещателя необходимой дееспособности и способности к разумному суждению. Нотариус выясняет действительную волю завещателя, при необходимости выявляет обстоятельства, имеющие существенное значение для совершения корректного с правовой точки зрения завещания, разъясняет завещателю значение и правовые последствия составления завещания, чтобы ясно и однозначно отразить волеизъявление завещателя в нотариальном акте. На основании воли завещателя нотариус составляет текст завещания. Поэтому нотариальное завещание, несомненно, будет составлено корректно“.
Нотариальная плата за составление завещания – около 40 евро (плата нотариусу за удостоверение завещания 32,55 евро + плата за копию завещания + налог с оборота).
„После удостоверения завещания нотариус вносит данные о составлении завещания (или отмене) в реестр данных о наследовании. При возбуждении наследственного дела нотариус проверяет в реестре данных о наследовании сведения о завещаниях и договорах о наследовании наследодателя. Это значит, что даже если у наследника завещания не сохранилось либо наследник не был завещателем оповещен о составлении завещания, то последняя воля завещателя будет исполнена и наследование будет оформлено согласно завещанию.
Нотариальное завещание действительно до тех пор, пока завещатель его не отменит составлением нового завещания либо договором наследования.
Вопрос-ответ
На вопросы читателей „МК-Эстонии“ ответила нотариус Алла Шевчук.
1. Что должно быть обязательно указано в домашнем завещании?
В завещании необходимо указать:
дату составления завещания,
- данные завещателя (имя, фамилию, личный код),
- данные наследника (наследников),
- наследуется ли все имущество,
- и если наследников несколько, то разъяснения, в каких долях они наследуют.
При толковании завещания исходят из действительной воли завещателя, поэтому завещание должно быть понятно и составлено так, чтобы желание завещателя было высказано однозначно и не оставляло сомнений в его воле.
Чаще всего завещатель желает назначить наследника всего своего имущества, который будет полным его правопреемником. В таком случае нет необходимости перечислять в завещании имущество (квартира, дача, денежные средства на счетах и т. д.), достаточно указать, кого завещатель желает назначить наследником всего имущества (указать точные данные наследника).
Под всем имуществом подразумеваются все права и обязанности, которые есть у завещателя в момент открытия наследства (смерти завещателя) и которые по закону могут перейти наследнику. Состав такого имущества может с момента составления завещания до открытия наследства кардинальным образом измениться, поскольку завещатель имеет право еще при жизни распоряжаться своим имуществом (с учетом ограничений по распоряжению совместным имуществом супругов), поэтому перечисление имущества необязательно.
2. Какие есть плюсы и минусы у домашнего завещания в сравнении с завещанием, оформленным у нотариуса?
Плюсы домашнего завещания – в том, что не нужно идти к нотариусу и нет расходов (нотариальная плата за составление завещания – около 40 евро).
Минусы – в том, что домашнее завещание действительно шесть месяцев со дня его составления при условии, что завещатель в это время находится в живых, и по истечении 6 месяцев необходимо составить новое завещание. Завещатель может просто забыть составить новое завещание, либо за этот срок завещатель потеряет (например, в силу болезни) способность понимать значение своих действий и руководить ими, и новое завещание останется неоформленным.
Поскольку домашние завещания обычно не регистрируют в регистре наследования (но такая возможность существует на сайте государственного портала www.eesti.ee), то может возникнуть ситуация, когда завещание составлено и по сроку оно действительно, но наследник его просто не найдет. Также домашнее завещание может содержать противоречивые или не совсем понятные распоряжения.
3. Что вы бы посоветовали тем, кто планирует написать завещание и взвешивает различные варианты: дома или у нотариуса?
Для начала необходимо подумать, нужно ли вообще составлять завещание. Если у вас есть наследники по закону, и вы не желаете изменять круг своих наследников, то завещание составлять не нужно. Если вы желаете составить завещание, то советую это сделать у нотариуса (контактные данные всех нотариусов найдете на сайте www.notar.ee) или же составить домашнее завещание с учетом необходимых требований и срока действия домашнего завещания и не забывать, что такое домашнее завещание следует обновлять каждые 6 месяцев.