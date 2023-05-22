В здравом уме и твердой памяти: как правильно оформить завещание?

Нотариус Алла Шевчук разъясняет: согласно Закону о наследовании завещания могут быть нотариальными или домашними. Домашнее завещание может быть подписанным в присутствии свидетелей или написанным собственноручно.

„Завещание, написанное собственноручно, – это завещание, которое завещатель составляет сам, написав его собственноручно от начала до конца с указанием числа, месяца и года его составления, и лично его подписывает. Если завещатель в состоянии сам написать свое завещание, то свидетели не требуются“, – подчеркивает нотариус.

Если же завещатель не в состоянии сам собственноручно написать завещание, то по его просьбе завещание может написать другое лицо.

„Такое завещание подписать и датировать завещатель должен сам (указать число, месяц, год) в присутствии не менее двух дееспособных свидетелей, – перечисляет требования закона Алла Шевчук. – Свидетели должны присутствовать при подписании завещания одновременно. Завещатель обязан сообщить свидетелям, что они приглашены присутствовать при составлении завещания в качестве свидетелей и что завещание содержит его последнюю волю“.

При этом от свидетелей не требуется, чтобы они знали содержание завещания.

„Сразу после того, как завещатель подписал завещание, свидетели также его подписывают, – разъясняет алгоритм действий нотариус. – Свидетели своей подписью подтверждают, что завещание подписано завещателем собственноручно и что, по их разумению, завещатель является дееспособным и способным понимать значение своих действий и руководить ими“.

При оформлении домашнего завещания в присутствии свидетелей существуют ограничения. А именно: свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в пользу восходящего или нисходящего родственника, брата или сестры либо их нисходящих родственников, либо супруга или восходящего или нисходящего родственника супруга составляется завещание.