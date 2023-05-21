Справедливо ли снижение пособий для многодетных семей и отмена их индексации(1)
На прошлой неделе правительство одобрило законопроект о сокращении пособий для многодетных семей на электронном заседании и направило его в Рийгикогу. Согласно законопроекту, пособия для многодетных семей снизят на 200 евро, а их индексация будет отменена. Также отменят плавное сокращение выплат. Поправки уже отправили на первое чтение в Рийгикогу. „МК-Эстония“ узнала, что думают представители разных партий об этом законопроекте.
Ынне Пиллак, Партия Реформ
Несмотря на планируемые изменения, размер семейного пособия для семей с тремя-шестью детьми по-прежнему будет на 150 евро в месяц больше, чем в 2022 году, а для семей с семью и более детьми – на 250 евро больше. Это во‑первых.
Во-вторых, изменения в системе семейных пособий помогут поддержать, в первую очередь, тех детей, которые оказались в более уязвимой ситуации. Например, для детей с редкими заболеваниями жизненно важна любая сумма поддержки. Как и для детей с особыми потребностями.
Изменения позволят направить около 24 миллионов евро дополнительных денег на финансирование лечения детей и создание безопасных условий для жизни, изменить пособие по уходу и болезни так, чтобы выплаты по болезни и по уходу для родителя, вышедшего из родительского отпуска, не были минимальными, а зависели от полученного дохода.
Кроме того, с 1 января 2024 года алиментная помощь, выплачиваемая государством ребенку, когда родитель, ответственный за содержание, не платит алименты или платит их в недостаточном объеме, увеличится со 100 евро до 200 евро в месяц.
И последнее: да, на данный момент в государственном бюджете у нас дыра. И именно ради детей мы должны её залатать, привести в порядок государственные финансы, чтобы оставить нашим детям продуктивно функционирующую страну. Это наш долг перед детьми.
Cветлана Скребнева, Eesti 200
Давайте представим себе нашу страну в виде семьи. Если родители (государство) много лет тратят денег больше, чем зарабатывают, то ли в надежде на увеличение доходов (налогов), то ли помощи от бабушек-дедушек (Евросоюза); если тратят только на игрушки и развлечения – как долго это может продолжаться? Надо ли дожидаться банкротства, развода, брать быстрые кредиты, или важнее совместно договориться и пересмотреть расходы? Если мы требуем от государства европейского уровня, то и нам придется научиться разбираться в финансах страны.
Ставки семейных пособий, установленные предыдущей коалицией, вызвали большое напряжение. Из-за их несправедливости их необходимо было пересмотреть, заменить новыми ставками семейных пособий и направить пособия нуждающимся более адресно. Со сменой коалиции Партии реформ, „Исамаа“ и Социал-демократической партии баланс между семьями с одним и двумя детьми и многодетными семьями был нарушен, и теперь правительство пытается сделать эту ситуацию более равноправной. Нынешняя коалиция снижает пособие для семей с детьми на 200 евро. По сравнению с первыми четырьмя месяцами года оно все-таки останется на 250 евро выше для семей с семью и более детьми и на 150 евро выше для семей с тремя и более детьми.
Думаю, мы все понимаем, что семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, и семьи, где растут оставшиеся без попечения родителей дети, больше нуждаются в поддержке.
Также должна быть увеличена поддержка детей, проживающих в неполных семьях, где один из родителей не платит алименты или не делает этого в требуемом размере, и должна быть создана более справедливая схема поддержки для детей, потерявших одного родителя.
Мне как обычному человеку может показаться, что государство относится ко мне несправедливо, но я понимаю, что каждый из нас должен взрослеть, относиться более разумно к своим финансам. Мы не можем всю жизнь рассчитывать на то, что кто-то (государство или родители) сможет обеспечить все: медицину, образование, инфраструктуру, социальную среду, защиту границ, а мы не будем принимать в этом ответственного участия.
Кирилл Клаус, Социал-демократическая партия
Поддержка семей с детьми всегда была одним из главных приоритетов Социал-демократической партии. Государство только тогда повышало детские пособия, когда в правительстве были социал-демократы. Правящие коалиции, в которых не было социал-демократов, почему-то не считали нужным увеличивать детские пособия, хотя на словах, конечно же, были за детей. Благодаря повышению детских пособий уровень бедности среди детей сократился в Эстонии в несколько раз.
Конечно, размер детских пособий не так уж велик, но в совокупности с повышением остальных пособий, не облагаемого налогом минимума и минимальной зарплаты, предоставлением места в доме попечения за пенсию, а также другими предпринятыми нами шагами – это реальная помощь, на которую семьи могут рассчитывать ежемесячно. К примеру, пособие для родителей-одиночек по нашей инициативе повысилось в четыре раза, также вырастет компенсация по болезни и уходу за ребенком для возвращающихся из родительского отпуска.
Cоциал-демократы всегда выступали за то, чтобы детские пособия были максимально справедливыми и не дискриминировали семьи, в которых один или два ребенка. Прошлое правительство резко повысило пособие семьям с тремя и более детьми, хотя такой разрыв в размере пособий, на наш взгляд, не является справедливым. Но это был не наш выбор. Речь шла о компромиссе между партнерами по коалиции.
Новой коалиции (в том числе из-за транжирства предыдущих правительств, в которых не было социал-демократов) пришлось принять ряд непопулярных решений, чтобы привести финансы государства в порядок. Это болезненный, но необходимый шаг. Неконтролируемая трата денег рано или поздно заканчивается необходимостью сократить расходы, чтобы избежать банкротства. Будь то семья, предприятие, местное самоуправление или государство. Теперь же жители Эстонии расплачиваются за безответственное поведение партий, которые сорили деньгами направо и налево, чтобы понравиться избирателям.
Пособие многодетным семьям хоть и уменьшилось, но всё равно остается значительно более высоким, чем пособие семьям с одним или двумя детьми. Так что многодетные семьи в любом случае остались в выигрыше. Но прошлое правительство поставило все семьи с детьми в достаточно неудобное положение. Семьи с одним или двумя детьми чувствуют, что третий и каждый следующий ребенок для государства важнее первого и второго. Многодетные же семьи лишились части своего пособия, что вызывает их вполне оправданное недовольство. При этом есть немало многодетных родителей, которым искренне неудобно перед теми, кто получает намного более скромное пособие, чем они.
В нынешнем правительстве социал-демократы уравновешивают две правые партии – реформистов и Eesti 200. И, поверьте, если бы не мы, людям пришлось бы затягивать пояса еще намного туже.
Мария Юферева-Скуратовски, Центристская партия
Многодетные семьи значительно потеряют в деньгах – пособия снизят на 200 евро в месяц, отменят их индексацию. Для большинства семей с детьми это станет ощутимым ударом по бюджету. К этим 200 евро плюсуем еще отмену безналогового минимума для многодетных семей, повышение налога с оборота и подоходного налога. Не забываем о рекордной инфляции и энергокризисе. Семьям с детьми придется туго! Такое решение можно было бы хоть как-то объяснить, если бы было увеличено пособие на первого и второго ребенка. О необходимости такого шага много говорилось перед выборами. Но нет! У многодетных забрали, но и семьям с одним или двумя детьми тоже не добавили.
Закон о повышении семейных пособий вступил в силу в начале этого года. Семьи получали обещанную им прибавку к пособиям всего несколько месяцев. Напомню, что этот законопроект стоил центристам места в коалиции. Уверена, что многие семьи уже успели привыкнуть к новому уровню доходов, запланировать семейный бюджет – кто отпуск, кто покупку самого необходимого – в зависимости от своего материального положения. Забирать то, что уже когда-то дали, – верх цинизма и беспринципности.
На прошлой неделе парламентская фракция центристов направила канцлеру права просьбу дать оценку планам правительства касательно пособий для многодетных семей. Хотелось бы понимать, насколько, с точки зрения канцлера юстиции, законопроект реформистов противоречит положению статьи 28 Конституции, где говорится о том, что семьи с детьми находятся под особой опекой государства. Видимо, реформисты как-то очень по-своему толкуют понятие „особая опека“.
И люди могут сделать из этой истории только один вывод – доверять правительству нельзя, лучше рассчитывать на свои силы. Так что думаю, в ближайшие годы демографическая ситуация будет только ухудшаться.