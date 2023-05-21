Справедливо ли снижение пособий для многодетных семей и отмена их индексации

Ынне Пиллак, Партия Реформ

Несмотря на планируемые изменения, размер семейного пособия для семей с тремя-шестью детьми по-прежнему будет на 150 евро в месяц больше, чем в 2022 году, а для семей с семью и более детьми – на 250 евро больше. Это во‑первых.

Во-вторых, изменения в системе семейных пособий помогут поддержать, в первую очередь, тех детей, которые оказались в более уязвимой ситуации. Например, для детей с редкими заболеваниями жизненно важна любая сумма поддержки. Как и для детей с особыми потребностями.

Изменения позволят направить около 24 миллионов евро дополнительных денег на финансирование лечения детей и создание безопасных условий для жизни, изменить пособие по уходу и болезни так, чтобы выплаты по болезни и по уходу для родителя, вышедшего из родительского отпуска, не были минимальными, а зависели от полученного дохода.

Кроме того, с 1 января 2024 года алиментная помощь, выплачиваемая государством ребенку, когда родитель, ответственный за содержание, не платит алименты или платит их в недостаточном объеме, увеличится со 100 евро до 200 евро в месяц.

И последнее: да, на данный момент в государственном бюджете у нас дыра. И именно ради детей мы должны её залатать, привести в порядок государственные финансы, чтобы оставить нашим детям продуктивно функционирующую страну. Это наш долг перед детьми.

Cветлана Скребнева, Eesti 200

Давайте представим себе нашу страну в виде семьи. Если родители (государство) много лет тратят денег больше, чем зарабатывают, то ли в надежде на увеличение доходов (налогов), то ли помощи от бабушек-дедушек (Евросоюза); если тратят только на игрушки и развлечения – как долго это может продолжаться? Надо ли дожидаться банкротства, развода, брать быстрые кредиты, или важнее совместно договориться и пересмотреть расходы? Если мы требуем от государства европейского уровня, то и нам придется научиться разбираться в финансах страны.