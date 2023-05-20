Старт переговорам дан. Как будет подключен к электросети ветропарк в Рижском заливе(2)
Министерство финансов впервые созвало местные самоуправления, расположенные вокруг планируемой Eesti Energia ветряной электростанции в Рижском заливе. Был инициирован специальный государственный план по планированию подключения морской ветряной электростанции к магистральной сети Elering на суше.
Министерство финансов, совместно с партнерами, провело встречу с руководителями города Пярну и волостей Хяэдемеэсте, Кихну, Саарде и Тори для представления процесса государственной специальной планировки морского ветряного электропарка в Рижском заливе.
Министр регионального развития Мадис Каллас говорит, что целью государства является производство в Эстонии до 2030 года столько же возобновляемой электроэнергии, сколько мы потребляем за год в целом. В случае, если будет построен морской ветряной электропарк в Рижском заливе, то его потребуется подключить к электросети.
„Необходимо найти подходящее место для его подключения, чтобы обеспечить поставку электроэнергии от ветряной электростанции потребителям. Для этого планируется строительство воздушных линий, наземных и подводных кабельных линий, трансформаторных подстанций и других сооружений, связанных с передачей электроэнергии“, - говорит министр.
В регионе ветропарка рассматриваются три потенциальные точки подключения: Аудру, Синди и Килинги-Нымме. В настоящее время в рамках специальной планировки разрабатываются методика и принципы выбора оптимального местоположения, а также планируются необходимые исследования. Следующим этапом специальной планировки будет подготовка набросков и сравнение возможных вариантов расположения.
Мэр Пярну Ромек Косенкраниус выразил крайнюю важность привлечения всех заинтересованных сторон, включая местное самоуправление и жителей, на ранних стадиях процесса строительства ветряных электропарков.
„Необходимость возобновляемой энергетики не вызывает сомнений, но при этом важно учитывать, чтобы возможные выгоды и эффекты, получаемые от всего процесса, тщательно анализировались и взвешивались, а все заинтересованные группы привлекались на максимально раннем этапе“, — сказала волостной старейшина Саарде Кюлли Кару.
По словам волостного старейшины Тори Лаури Луура, энергетическая независимость Эстонии и производство электроэнергии на основе возобновляемых источников - это наше общее дело.
„Но, с другой стороны, ветряные электропарки и необходимые линии электропередач должны как можно меньше нарушать местную жизнь“, — отмечает волостной старейшина.
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