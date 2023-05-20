Работа мечты: на должность главы госкомпании с высокой зарплатой претендуют более полусотни кандидатов

В апреле совет компании объявил конкурс на место председателя правления. Крайний срок подачи заявок был 8 мая. По данным RKAS, к установленному сроку поступило 58 заявок на участие в конкурсе.

RKAS, в которой работает более 200 сотрудников, имеет очень большой портфель недвижимости, с помощью которого услуги предлагаются в основном государственным учреждениям и поставщикам государственных услуг.

Должность председателя правления компании привлекает высокой заработной платой. Согласно обнародованной осенью прошлого года таблицы заработной платы руководителей государственных предприятий, председатель правления RKAS занимает 7-е место. На тот момент его ежемесячная зарплата составляла 10 500 евро.

В начале апреля, непосредственно перед объявлением конкурса, действующий руководитель Кати Кусмин не ответила, будет ли она баллотироваться и на третий срок. Рийна Солман, которая в то время была представителем собственника и занимала должность министра государственного управления, обратила внимание на проблему с жильцами дома по адресу Неэме 50, возникшую во время последнего срока Кусмин. Солман не смогла дать удовлетворительную оценку действиям руководства RKAS в этом вопросе. Сейчас министр другой, и глава RKAS Кусмин решила вновь претендовать на свою должность.

Совет RKAS планирует определиться с выбором нового председателя правления после отбора кандидатов к началу июля.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.