По закону Лехтме не положена компенсация за ее уход из Рийгикогу

Причина заключается в Законе о статусе члена Рийгикогу. Согласно Пункту 4 Статьи 32, Лехтме ушла в отставку по собственному желанию.

Статья 32. Компенсация за сложение полномочий члена Рийгикогу

(1) В случае прекращения полномочий члена Рийгикогу ему выплачивается единовременная компенсация.

(2) Если лицо было членом Рийгикогу менее года, ему выплачивается сумма, равная должностному окладу члена Рийгикогу в соответствии со временем его работы, но не более должностного оклада за три месяца.

(3) Если лицо было членом Рийгикогу не менее одного года, ему в качестве компенсации выплачивается сумма, равная шестимесячной заработной плате члена Рийгикогу.

(4) В случае подачи члена Рийгикогу в отставку, компенсация выплачивается ему только в том случае, если он был членом Рийгикогу не менее одного года. В этом случае размер компенсации составляет должностной оклад члена Рийгикогу за три месяца.

(5) Если член Рийгикогу избран в очередной состав Рийгикогу, то ему в качестве компенсации выплачивается сумма, размер которой составляет профессиональный оклад члена Рийгикогу по количеству дней между днем ​​окончания полномочий предыдущего состава Рийгикогу и днем ​​принесения присяги в новом составе Рийгикогу.

(6) Положения настоящей статьи не распространяются на члена Рийгикогу, полномочия которого истекают досрочно на основании пунктов 1, 2, 4 или 5 части 2 статьи 8 настоящего Закона.

Также о сложении полномочий члена Рийгикогу сказано в 8 статье Закона

(1) Полномочия члена Рийгикогу считаются оконченными в день объявления результатов очередных выборов Рийгикогу.

(2) Полномочия члена Рийгикогу прекращаются досрочно:

1) в случае занятия им другой государственной должности;

2) со вступлением в законную силу обвинительного приговора;

3) с его отставкой в ​​порядке, установленном настоящим Законом;

4) если государственный суд постановил, что он навсегда не может выполнять свои обязанности;

5) в случае его смерти.

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