Уже сегодня! Смотрите, как Майский забег повлияет на организацию движения и работу общественного транспорта(6)
В связи с проведением Майского забега LHV в субботу, 20 мая, с 12:30 до 14:30 остановки автобусных маршрутов номер 1, 5, 8, 34 и 38 на Пирита теэ по направлению из города будут располагаться на временном месте. Участок Козе теэ между Пирита и Румму теэ будет закрыт, изменятся маршруты автобусов № 5 и 6 в обоих направлениях.
Во время соревнований автобусы маршрутов номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут ходить по свободному графику. При движении по направлению из города на Пирита теэ остановки будут расположены по правую сторону на противоположной стороне дороги.
Автобусный маршрут № 5
• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ)
Остановки в направлении Метсакооли теэ:
❌ не будет остановок „Сааре“, „Тамме“, „Урва“, „Сарапуу“
• дополнительные остановки „Лиллепи“ и „Руммукыртси“, временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ
Остановки в направлении Мяннику:
❌не будет остановок „Сарапуу“, „Урва“, „Тамме“, „Сааре“, „Лиллепи парк“
• дополнительная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ
Автобусный маршрут № 6
• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ), а также отрезок Пирита теэ (между Козе теэ и Румму теэ)
Остановки в направлении Меривялья:
❌не будет остановок „Сарапуу“, „Урва“, „Тамме“, „Сааре“, „Лиллепи“ и „Руммукыртси“
• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ
Остановки в направлении Рейдумяги:
❌не будет остановок „Сааре“, „Тамме“, „Урва“, „Сарапуу“
• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ
Организация дорожного движения
• Пирита теэ по направлению из города закрыта для движения с 12.30 до 14.00;
• По направлению в центр города движение по Пирита теэ временно будет двусторонним;
• Вана-Пирита теэ (от Певческого поля до Исторического музея) закрыта для движения с 10.50 до 11.15 и с 12.50 до 13.15. Выезд - с помощью регулировщиков через перекресток со светофором возле Eesti Näitused с 12.30 до 14.00;
• Пешеходно-велосипедная дорожка возле Исторического музея будет закрыта с 11.00 до 11.30;
• Пешеходно-велосипедная дорожка за мемориалом Маарьямяэ будет закрыта с 11.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00;
• Улица Маарьямяэ закрыта для движения с 10.55 до 11.30 и с 13.00 до 15.00;
• Пешеходно-велосипедная дорожка Пирита теэ (по направлению из города, от Певческого поля до Eesti Näitused) будет закрыта с 10.50 до 11.15;
• Пешеходно-велосипедные дорожки парка Лиллепи будут закрыты с 13.00 до 14.15;
• Козе теэ (ул. Урва – Пирита теэ) будет закрыта для движения с 13.00 до 14.30;
• Ул. Тууленурга, Лепа и Лепа пыйк будут закрыты для движения с 13.00 до 14.30.
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