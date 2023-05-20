Уже сегодня! Смотрите, как Майский забег повлияет на организацию движения и работу общественного транспорта

Во время соревнований автобусы маршрутов номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут ходить по свободному графику. При движении по направлению из города на Пирита теэ остановки будут расположены по правую сторону на противоположной стороне дороги.

Автобусный маршрут № 5

• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ)

Остановки в направлении Метсакооли теэ:

❌ не будет остановок „Сааре“, „Тамме“, „Урва“, „Сарапуу“

• дополнительные остановки „Лиллепи“ и „Руммукыртси“, временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Остановки в направлении Мяннику:

❌не будет остановок „Сарапуу“, „Урва“, „Тамме“, „Сааре“, „Лиллепи парк“

• дополнительная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Автобусный маршрут № 6

• автобус будет курсировать в обоих направлениях, минуя отрезок Козе теэ (участок между Пирита теэ и Румму теэ), а также отрезок Пирита теэ (между Козе теэ и Румму теэ)

Остановки в направлении Меривялья:

❌не будет остановок „Сарапуу“, „Урва“, „Тамме“, „Сааре“, „Лиллепи“ и „Руммукыртси“

• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Остановки в направлении Рейдумяги:

❌не будет остановок „Сааре“, „Тамме“, „Урва“, „Сарапуу“

• дополнительная временная остановка на Румму теэ возле перекрестка с Козе теэ

Организация дорожного движения

• Пирита теэ по направлению из города закрыта для движения с 12.30 до 14.00;

• По направлению в центр города движение по Пирита теэ временно будет двусторонним;

• Вана-Пирита теэ (от Певческого поля до Исторического музея) закрыта для движения с 10.50 до 11.15 и с 12.50 до 13.15. Выезд - с помощью регулировщиков через перекресток со светофором возле Eesti Näitused с 12.30 до 14.00;

• Пешеходно-велосипедная дорожка возле Исторического музея будет закрыта с 11.00 до 11.30;

• Пешеходно-велосипедная дорожка за мемориалом Маарьямяэ будет закрыта с 11.00 до 11.30 и с 13.00 до 15.00;

• Улица Маарьямяэ закрыта для движения с 10.55 до 11.30 и с 13.00 до 15.00;