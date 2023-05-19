Из-за строительных работ в столичном микрорайоне Юлемисте изменятся маршруты многих автобусов

Автобусный маршрут № 7 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении Сыямяэ:

не будет остановки „Валукоя“

- временная остановка „Юлемисте линнак“ на улице Кеэвизе, а также остановки „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

В направлении Сели:

отменяется часть маршрута по ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса

не будет остановок „Валукоя“ и „Лыытса“

- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи) и „Двигатель“ после перекрестка с улицей Лыытса

Автобусный маршрут № 15 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении Сыямяэ:

не будет остановок „Лыытса“ и „Валукоя“ на улице Валукоя

- временные остановки „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

В направлении Эстония:

не будет остановок „Каубаяама“ и „Валукоя“

- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи), „Двигатель“ на улице Лыытса и „Лыытса“ на улице Валукоя после перекрестка с улицей Лыытса

Автобусные маршруты № 45 и 64 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении Юлемисте маршрут и остановки останутся прежними

На направлении Вяйке-Ыйсмяэ:

не будет остановок „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

- временная остановка „Валукоя“ на улице Валукоя после перекрестка с улицей Яэзи, „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ до перекрестка с улицей Яэзи и временная остановка „Двигатель“ на улице Суур-Сыямяэ после перекрестка с улицей Лыытса

Автобусные маршруты № 49 и 65 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении аэропорта:

отменяется часть маршрута по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса

не будет остановок „Валукоя“ и „Лыытса“

- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ перед перекрестком с улицей Яэзи и „Двигатель“ после перекрестка с улицей Лыытса

Автобус № 49 в направлении Виймси и автобус № 65 в направлении Сели (с 22 мая по 2 июня)

Не будет остановки „Валукоя“

- временная остановка „Юлемисте линнак“ на улице Кеэвизе, а также „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

Автобус № 52 в направлении Юлемисте (действует с 22 мая)