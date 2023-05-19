Новости Эстонии
19.05.2023, 18:31

Из-за строительных работ в столичном микрорайоне Юлемисте изменятся маршруты многих автобусов

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Автобусная остановка в микрорайоне Юлемисте. Иллюстративный снимок
Автобусная остановка в микрорайоне Юлемисте. Иллюстративный снимок
ФОТО: KEVIN MELK | DELFI MEEDIA

В связи со строительными работами на улице Валукоя с 22 мая по 2 июня будут изменены маршруты и места остановок автобусов № 7, 15, 45, 49, 64 и 65. Маршрут автобусной линии № 52 в направлении Юлемисте также будет изменен.

Автобусный маршрут № 7 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении Сыямяэ:

  • не будет остановки „Валукоя“

- временная остановка „Юлемисте линнак“ на улице Кеэвизе, а также остановки „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

В направлении Сели:

  • отменяется часть маршрута по ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса

  • не будет остановок „Валукоя“ и „Лыытса“

- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи) и „Двигатель“ после перекрестка с улицей Лыытса

Автобусный маршрут № 15 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении Сыямяэ:

  • не будет остановок „Лыытса“ и „Валукоя“ на улице Валукоя

- временные остановки „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

В направлении Эстония:

  • не будет остановок „Каубаяама“ и „Валукоя“

- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи), „Двигатель“ на улице Лыытса и „Лыытса“ на улице Валукоя после перекрестка с улицей Лыытса

Автобусные маршруты № 45 и 64 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении Юлемисте маршрут и остановки останутся прежними

На направлении Вяйке-Ыйсмяэ:

  • не будет остановок „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

- временная остановка „Валукоя“ на улице Валукоя после перекрестка с улицей Яэзи, „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ до перекрестка с улицей Яэзи и временная остановка „Двигатель“ на улице Суур-Сыямяэ после перекрестка с улицей Лыытса

Автобусные маршруты № 49 и 65 (с 22 мая по 2 июня)

В направлении аэропорта:

  • отменяется часть маршрута по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса

  • не будет остановок „Валукоя“ и „Лыытса“

- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ перед перекрестком с улицей Яэзи и „Двигатель“ после перекрестка с улицей Лыытса

Автобус № 49 в направлении Виймси и автобус № 65 в направлении Сели (с 22 мая по 2 июня)

  • Не будет остановки „Валукоя“

- временная остановка „Юлемисте линнак“ на улице Кеэвизе, а также „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса

Автобус № 52 в направлении Юлемисте (действует с 22 мая)

- дополнительная временная остановка „Юлемисте яам“ на Юлемисте теэ, за торговым центром T1, которая также будет конечной остановкой линии

Схемы движения вы можете найти здесь.

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