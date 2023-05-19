Из-за строительных работ в столичном микрорайоне Юлемисте изменятся маршруты многих автобусов(1)
Автобусный маршрут № 7 (с 22 мая по 2 июня)
В направлении Сыямяэ:
не будет остановки „Валукоя“
- временная остановка „Юлемисте линнак“ на улице Кеэвизе, а также остановки „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса
В направлении Сели:
отменяется часть маршрута по ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса
не будет остановок „Валукоя“ и „Лыытса“
- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи) и „Двигатель“ после перекрестка с улицей Лыытса
Автобусный маршрут № 15 (с 22 мая по 2 июня)
В направлении Сыямяэ:
не будет остановок „Лыытса“ и „Валукоя“ на улице Валукоя
- временные остановки „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса
В направлении Эстония:
не будет остановок „Каубаяама“ и „Валукоя“
- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ (до перекрестка с улицей Яэзи), „Двигатель“ на улице Лыытса и „Лыытса“ на улице Валукоя после перекрестка с улицей Лыытса
Автобусные маршруты № 45 и 64 (с 22 мая по 2 июня)
В направлении Юлемисте маршрут и остановки останутся прежними
На направлении Вяйке-Ыйсмяэ:
не будет остановок „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса
- временная остановка „Валукоя“ на улице Валукоя после перекрестка с улицей Яэзи, „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ до перекрестка с улицей Яэзи и временная остановка „Двигатель“ на улице Суур-Сыямяэ после перекрестка с улицей Лыытса
Автобусные маршруты № 49 и 65 (с 22 мая по 2 июня)
В направлении аэропорта:
отменяется часть маршрута по улицам Яэзи, Валукоя и Лыытса
не будет остановок „Валукоя“ и „Лыытса“
- временная остановка „Каубаяама“ на улице Суур-Сыямяэ перед перекрестком с улицей Яэзи и „Двигатель“ после перекрестка с улицей Лыытса
Автобус № 49 в направлении Виймси и автобус № 65 в направлении Сели (с 22 мая по 2 июня)
Не будет остановки „Валукоя“
- временная остановка „Юлемисте линнак“ на улице Кеэвизе, а также „Лыытса“ и „Двигатель“ на улице Лыытса
Автобус № 52 в направлении Юлемисте (действует с 22 мая)
- дополнительная временная остановка „Юлемисте яам“ на Юлемисте теэ, за торговым центром T1, которая также будет конечной остановкой линии
Схемы движения вы можете найти здесь.