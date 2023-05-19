Зюлейха Измайлова: такой способ попасть в парламент вызывает у меня смущение, но к вызову готова
Уход из Рийгикогу Йоханные-Марии Лехтме (в связи со скандалом вокруг НКО „Слава Украине“) открыл в парламент двери для Зюлейхи Измайловой. Политик заявила, что готова занять кресло народного избранника.
Измайлова отметила, что ход Лехтме был для нее неожиданным.
„Следствие еще будет выяснять, виновен ли кто-то и кто именно, но Йоханна-Мария Лехтме приняла в данный момент с отставкой единственно правильное решение“, - с самого начала признала она.
Измайлова сообщила, что займет место Лехтме в Рийгикогу и будет работать депутатом парламента.
„Скажу честно, попадание в парламент таким образом вызывает у меня смущение, но я, конечно, к вызову готова. Я баллотировалась на выборах в Рийгикогу как представитель зеленого и либерального мировоззрения, чтобы отстаивать важные для своего избирателя и для нас ценности. Это я и буду делать“, - сообщила она в социальных сетях.
Политическая карьера Зюлейхи Измайловой началась в 2005 году, когда она вступила в Социал-демократическую партию. Членом этой партии она состояла до 2012 года, а затем, после трех лет беспартийного статуса, вступила в ряды Партии зеленых. В 2017 году стала лидером партии и руководила ею до февраля 2022 года, когда приняла решение из партии выйти.
Через три месяца Зюлейха Измайлова решила продолжить реализовывать свои политические амбиции в рядах партии Eesti 200.
Сферой ответственности Измайловой в новой партии были вопросы защиты природы, климата и энергетики.
„Ими нужно и дальше заниматься, несмотря на то, что идет война. Эстония может быть здесь примером для всего мира“, - сказала Измайлова о своих планах на будущее.
В 2017-2019 годах Измайлова занимала пост вице-мэр Таллинна.